Fürther Michaeliskirchweih steht auf der Kippe

Es ist eine Nachricht, die alle Fürtherinnen und Fürther schon lange befürchtet haben. Derzeit schaut es nicht gut aus für die diesjährige Fürther Michaeliskirchweih. Auch Fürths Kirchweihreferent Horst Müller ist ziemlich skeptisch und zeigt sich derzeit nicht optimistisch, dass die Kirchweih, die normalerweise zwei Millionen Besucher in die Stadt zieht, stattfinden kann.

Großer Erntedankzug bereits abgesagt

Der große Erntedankumzug wurde bereits abgesagt. Horst Müller rechnet allerdings mit einer Neuauflage des "Herbstvergnügens“: Bereits im vergangenen Jahr konnten rund 50 Schausteller an drei Orten in der Stadt ein Ersatzprogramm anbieten. Wie Wirtschaftsreferent Müller dem Bayerischen Rundfunk sagte, solle "mit Augenmaß geprüft werden, ob das Konzept in diesem Jahr erweitert werden kann". Dabei setzt die Stadt auf strenge Zugangskontrollen. Diese hätten sich im vergangenen Jahr bereits bewährt: Während des Ersatzprogramms habe es keinen einzigen Corona-Fall gegeben.

Sicherheitskonzept zeigte im vergangenen Jahr Wirkung

Das Sicherheitskonzept der Ersatzveranstaltung, das das Gesundheits- und das Ordnungsamt entwickelt haben, hat im vergangenen Jahr sichergestellt, dass sich nur eine gewisse Anzahl von Personen in einem Raum aufhalten konnten. Zudem war der Abstand zwischen den Fahrgeschäften auf zehn Meter festgelegt. Der Ausschank von Getränken war im vergangenen Jahr nicht gestattet.

Ersatzprogramm soll 16 Tage laufen

Denkbar sei es daher, auch die Anzahl der Buden und die Zahl der Veranstaltungsorte zu erhöhen. Beschlossen wurde vom Fürther Stadtrat auch, dass das Ersatzprogramm von zwölf auf 16 Tage vom 2. Oktober an verlängert wird. Eine definitive Entscheidung wird es allerdings erst in der letzten Augustwoche geben.

Auch Nürnberg sagt Kirchweihen ab

Der Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas hat bereits mehrere kleinere Kirchweihen abgesagt, darunter die Stadtteilkirchweihen Großgründlach und Neunhof.