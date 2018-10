Fürther Michaelis-Kirchweih steuert auf Rekord zu

Anfang des Jahres ist die Michaelis-Kirchweih in das Bayerische Landesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Dies habe zusätzliche Besucher angelockt, erklärte der Sprecher des Fürther Kirchweih-Werbeteams, Hans-Christian Wagner, dem Bayerischen Rundfunk. Nach dem zweiten Kirchweih-Wochenende hätten sich schätzungsweise schon eine Million Gäste auf den Straßen der Fürther Innenstadt getummelt, teilte Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller (CSU) mit.

Fürther Publikums-Magnet: Erntedankfestumzug

Die Veranstalter rechnen bis zum Ende der Kirchweih am 14. Oktober mit 1,6 bis 1,8 Millionen Besuchern. Im vergangenen Jahr hatte die größte Straßenkirchweih Bayerns knapp über eine Million Besucher angezogen. Als Publikumsmagnet erwies sich auch in diesem Jahr wieder der traditionelle Erntedankfestumzug, den rund 130.000 Menschen vom Straßenrand aus verfolgten. Auch die Standbetreiber zeigten sich zur Halbzeit sehr zufrieden, sagte Kirchweih-Sprecher Wagner.

Kirchweih lässt "Heiratslotterie" wiederaufleben

Ebenfalls gut angenommen worden sei die Modellbauaustellung, so Wagner weiter. Dazu hatten zwölf Aussteller aus Deutschland und der Schweiz ihre Kirchweihen im Miniaturformat präsentiert und zahlreiche Besucher begeistert. Neu aufleben lassen die Veranstalter in diesem Jahr eine alte Tradition: die "Heiratslotterie", bei der alle Fürther Paare, die in diesem Jahr geheiratet oder zumindest das Aufgebot bestellt haben, mitmachen können. Es winken Geld- und Sachpreise, darunter unter anderem Einkaufsgutscheine, Babypakete und 2.000 Euro für den ersten Platz.