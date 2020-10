Fürther Kunst Galerie zeigt Röntgenkunst von Nick Veasey

In seinem eigenen Labor in England hat der Künstler Nick Veasey mehrere Röntgengeräte stehen. Damit schafft er außergewöhnliche X-Ray-Bilder. Als Motiv dient ihm alles, was ihm unter den Röntgenapparat kommt: Teekannen, Blätter, Smartphones – aber auch komplette Autos oder menschliche Skelette wurden von ihm schon durchleuchtet.

Skelette dienen als Vorlage für Röntgenkunst

Sind die Objekte zu groß, nimmt er sie einfach auseinander und scannt sie einzeln. Danach setzt er sie am Computer wieder digital zusammen. Die Kunst des Briten ist eine Entdeckungsreise ins Innere von Objekten aber auch Menschen.

Röntgen-Fotografien von Bob Marley und Elvis Presley

Überlebensgroß hängen in der Ausstellung beispielsweise imposante Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Bob Marley, Elvis Presley und auch Guns N‘ Roses Gitarrist Slash. Da die Ganz-Körper-Bestrahlung für lebende Menschen schädlich wäre, behilft sich der Künstler anders.

"Ich nutze tote Menschen, also Skelette – genauer gesagt: ein weibliches Skelett. Tatsächlich ist dasselbe Frauenskelett in all meinen Werken. Genaugenommen ist Slash eine Frau, Bob Marley eine Frau und auch Elvis eine Frau." Nick Veasey

Lamborghini von Computertomographen geröntgt

Die Skelette bekommt er aus einem Schulungskrankenhaus für angehende Mediziner. Vor ein paar Jahren war Nick Veasey übrigens schon einmal in Fürth. In einer außergewöhnlichen Kooperation mit dem Fraunhofer Entwicklungszentrum Röntgentechnik ließ er einen alten Lamborghini von einem riesigen Computertomographen röntgen. Auch dieses Exponat ist in der Fürther Kunst Galerie zu sehen.

Die Ausstellung mit dem vielsagenden Titel "Inner Visions" kann noch bis zum 20. Dezember 2020 besucht werden.