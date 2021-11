Fürther Kirchengemeinde St. Martin teilt Mäntel mit Geflüchteten

Viele Menschen hätten Mitleid mit den Menschen, die in Belarus derzeit an der Grenze zu Polen in der Kälte ausharren, schreibt die Fürther Kirchengemeinde St. Martin in einer Mitteilung. Deshalb startete der langjährige Gemeindepfarrer Kuno Hauck die Mantel-Sammelaktion.

Warme Mäntel statt Geschenke

Hauck bat darum, zu seinem Abschied statt Geschenken einen warmen Mantel mitzubringen. Rund 600 Mäntel und Jacken kamen so zusammen. Ehrenamtliche werden die warme Kleidung heute sortieren und verpacken.

Die Gemeinde St. Martin in Fürth hat einen direkten Draht zur evangelischen Kirche und Diakonie in Polen. Am kommenden Montag startet ein Lkw vom Wertstoffzentrum Veitsbronn nach Masuren, wo der dortige evangelische Pfarrer die Kleidung entgegennimmt und an die Menschen in Not verteilen wird.