Fürther Kirchen starten Mitmach-Aktion mit Ostersteinen

Ob bemalt mit einem Osterhasen, einem bunten Kreuz oder einfach nur verziert durch schöne Muster: wer in Fürth unterwegs ist, wird in der kommenden Osterzeit vielleicht hin und wieder auf bunt bemalte Steine treffen, denn dies ist das Ziel der Aktion #ostersteine-fuerth.

Diese Mitmach-Aktion haben die Fürther Kirchen gemeinsam in Leben gerufen. Am Mittwoch haben Pastor Robert Hoffmann (Evangelisch-methodistische Kirche), Dekan Jörg Sichelstiel (Evangelisch-lutherische Kirche) und Pastoralreferentin Helga Melzer-Keller (Katholische Kirche) die Aktion vor der Kirche St. Michael in Fürth vorgestellt.

Ostersteine symbolisch vor Kirche in Fürth abgelegt

"Die Menschen sind dazu eingeladen, Steine als Ostervorbereitung zu bemalen und abzulegen, sie weiterzugeben und so etwas ins Rollen zu bringen", sagte Helga Melzer-Keller. Auch die Initiatoren hatten bei der Vorstellung bemalte Ostersteine dabei, die sie symbolisch vor der Kirche ablegten.

Um bei der Aktion #ostersteine-fuerth mitzumachen, sollen Fürtherinnen und Fürther selbst Steine österlich gestalten und sie dann irgendwo im Stadtgebiet ablegen – ob auf einer Mauer, einer Bank oder an der Bushaltestelle. Wer einen Osterstein findet, kann diesen mitnehmen und behalten, aber auch liegen lassen, verschenken oder an einen neuen Platz bringen. So kommen die Steine in Bewegung und die Osterbotschaft kommt in die ganze Stadt, so die Vertreter bei der Vorstellung der Aktion am Mittwoch.

Mitmach-Aktion in Corona-Zeiten gut umsetzbar

Angesichts der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der Unsicherheit um die bevorstehenden Ostergottesdienste, sei die Aktion auch ein Zeichen, so Pastor Robert Hoffmann von der evangelisch-methodistischen Kirche. Dort feiert man die Gottesdienste seit Weihnachten nur noch virtuell. "Wir wollten eigentlich an Ostern wieder öffnen, aber durch das, was die letzten Tage los war, haben wir beschlossen, bis auf Weiteres bei den Online-Gottesdiensten zu bleiben", sagte Hoffmann. "Von daher ist für mich diese Stein-Aktion auch ein Zeichen dafür, dass es uns noch gibt und mit den Steinen wollen wir uns in die Stadt symbolisch reinbewegen."

Aktion findet auch in Sozialen Medien statt

Wer sich an der ökumenischen Osteraktion beteiligen möchte, kann dies nicht nur in der Realität tun, sondern auch online: Wer einen Stein gestaltet oder findet, kann ein Foto von dem kleinen Kunstwerk auf Instagram unter #ostersteine-fuerth posten. Wer ein Foto eines Ostersteins auf Facebook zeigt, kann das Dekanat Fürth (@evangelisch.in.fuerth) verlinken und dort andere österliche Steine entdecken.

Steine können in Kirchen abgeholt werden

Bei der Suche nach geeigneten Steinen sei Eigeninitiative natürlich erwünscht, merkt Dekan Jörg Sichelstiel augenzwinkernd an, doch wer tatsächlich keinen passenden Stein finde, könne sich auch in den Fürther Kirchen einen abholen. Dort halte man tatsächlich Steine zum Bemalen bereit. Die ersten Mitmacher haben sich sogar schon gefunden: "Es ist sehr schön, dass sich die Kitas hier um die Kirche beteiligen und die Kinder dort schon Ostersteine bemalen", sagt Dekan Jörg Sichelstiel.