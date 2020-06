Fürther Initiative gewinnt Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt

Die Initiative "Fürth.Ort" hat den mit 10.000 Euro dotierten Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt gewonnen. Zudem wurde die Initiative vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales für den Deutschen Engagementpreis nominiert, geben die Verantwortlichen in einer Mitteilung bekannt.

Pläne für die alte Feuerwache in Fürth

Unter dem Namen "Fürth.Ort" haben sich mehr als 20 Vereine und Initiativen zusammengeschlossen. Wenn die Berufsfeuerwehr der Stadt voraussichtlich in diesem Jahr in ihre neuen Räumlichkeiten umzieht, plant die Initiative den Aufbau eines "Nachhaltigkeits- und Zukunftszentrums" in der alten Feuerwache. Dabei sollen verschiedene Vereine, Künstler und Kreative aus allen Lebensbereichen unter ein Dach gebracht werden.

Corona verlangsamt Umsetzung

Aktuell wird von der Stadtverwaltung ein Konzept für eine entsprechende Nutzung erarbeitet. Finanzielle – vor allem coronabedingte – Herausforderungen und personelle Engpässe bei der Stadt Fürth haben eine Umsetzung der Planung jedoch verlangsamt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Initiative setzt dabei auch auf eine verstärkte Bürgerbeteiligung und fordert die Fürther auf, sich im Planungsladen "Tatütata – der Fürther Zukunftssalon" in der Hirschenstraße mit Ideen einzubringen.

Deutscher Engagementpreis im Dezember

Die Preisverleihung des Deutschen Engagementpreis findet am 3. Dezember in Berlin statt, der Preisträger erhält 5.000 Euro. Des Weiteren wird ein Publikumspreis verliehen, über dessen Gewinner die Bürgerinnen und Bürger im Herbst online unter www.deutscher-engagementpreis.de abstimmen können. Dieser ist mit 10.000 Euro dotiert.