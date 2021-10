Fürther Gastarbeiter-Schicksal: "Habe gearbeitet und geweint"

Oktober 1972 Mesude Yeşil hat eine lange Reise hinter sich. Aus ihrem Heimatort Aydin kommt sie über Izmir und Istanbul nach München und dann mit dem Zug nach Fürth. 26 Jahre ist sie alt, im Gepäck die Hoffnung auf ein bisschen Wohlstand. Der Plan: Fünf Jahre arbeiten und dann ein Haus in der Heimat kaufen, den Kindern ein besseres Leben ermöglichen. Beim Elektronikhersteller Grundig findet sie Arbeit. Das Unternehmen wurde zu einem Symbol des westdeutschen Wirtschaftswunders. Mesude Yeşil hat dazu beigetragen – nicht fünf sondern 15 Jahre steht sie am Fließband.

Sehnsucht nach der Familie

Die junge Frau lebt in der Anfangszeit zusammen mit drei anderen Gastarbeiterinnen in einem kleinen Zimmer, schläft im Stockbett. Die Küche und das Bad teilen sie sich mit weiteren Frauen, die auf der gleichen Etage wohnen. Es ist keine einfache Zeit. Vor allem weil ihre zwei kleinen Kinder und ihr Ehemann in der Türkei geblieben sind.

"Ich habe gearbeitet und geweint, immer geweint." Mesude Yeşil

Die Sehnsucht nach der Familie ist groß. Anfangs konnten sie sich nur Briefe schreiben, erst später telefonieren. Erst nach sieben Monaten kommt ihre Familie nach Deutschland nach.

Neue Wurzeln in Fürth

Ihr Sohn Ayhan Yeşil wird 1974 in Fürth geboren. "Die Kinder gehen in die Schule, Ayhan aufs Gymnasium", sagt Mesude Yeşil. Die Familie bleibt in Deutschland, auch weil die politische und wirtschaftliche Lage in der Türkei damals unsicher war. Mesude Yeşil spricht kein perfektes Deutsch. Einen Sprachkurs hat sie nie besucht, hat die wichtigsten Worte beim Arbeiten am Fließband gelernt. Sprachkurse wurden damals kaum angeboten. "Mit zehn Jahren habe ich für meine Eltern übersetzt, wenn wir zu einem Amt gehen mussten", erinnert sich ihr Sohn Ayhan Yeşil.