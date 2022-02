Fürther fordern: Ludwig Erhard soll endlich in die Walhalla

Am 4. Februar wäre Ludwig Erhard 125 Jahre alt geworden. Ein guter Anlass für die Stadt Fürth, ihre Forderung zu erneuern, dass der Freistaat die Leistungen des früheren Bundeskanzlers angemessen würdigt. Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) und Wirtschaftsreferent Horst Müller (CSU) machen sich dafür stark, dass endlich eine Büste des Politikers in der bayerischen Gedenkstätte Walhalla aufgestellt wird.

OB Jung kämpft seit Jahren für die Ehrung

Oberbürgermeister Jung hatte schon vor drei Jahren die Aufnahme Erhards in die Walhalla angeregt. Doch bisher hat er noch keine Reaktion aus der bayerischen Staatskanzlei bekommen, heißt es aus dem Rathaus. Im Jahr 2019 hatte Jung sogar ein Video produziert, in dem er mit einer Ludwig-Erhard-Statue zur Walhalla gefahren ist. In der Ruhmeshalle hoch über der Donau bei Donaustauf (Landkreis Regensburg) hatte er damals bereits einen Platz für Erhards Büste ausgesucht.

Erhard prägte die junge Bundesrepublik

Ludwig Erhard, der 1897 in Fürth geboren wurde, "ist zweifelsohne eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Stadt", sagt Jung. Erhard war von 1949 bis 1963 Bundeswirtschaftsminister und anschließend bis 1966 Bundeskanzler. Bis heute gilt er als "Vater des Wirtschaftswunders". Der von ihm geprägte Begriff der "Sozialen Marktwirtschaft" stehe "sinnbildlich für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands in den Nachkriegsjahren", erläutert Jung. Dies rechtfertigt nach Ansicht des SPD-Politikers Erhards Aufnahme in die Walhalla.

Fürther verweigerten Ehrenbürgerwürde

Das Verhältnis der Fürther zu Erhard war nicht immer gut. Zu Lebzeiten verweigerte der Fürther Stadtrat Erhard, der für die CDU im Amt war, die Ehrenbürgerwürde. Eine "kleinkarierte parteipolitische Entscheidung", wie Jung heute sagt. Inzwischen gibt es in Fürth eine Straße und eine Schule, die nach dem Politiker benannt sind. Seit Mai 2018 erinnert zudem das Ludwig-Erhard-Zentrum neben dem Rathaus an den "Vater des Wirtschaftswunders". Nur in die Walhalla habe es Erhard immer noch nicht geschafft, beklagt sich Jung.

Staatsregierung bleibt bislang eine Antwort schuldig

Warum das so ist, bleibt bislang allerdings offen. Beim Festakt zu Erhards Geburtstag vor einigen Tagen, musste Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine Antwort schuldig bleiben. Er wolle sich aber darum kümmern, sagte Herrmann am Rand der Veranstaltung. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe zwar vor drei Jahren den Eingang der Fürther Anfrage bestätigt. Passiert ist aber seitdem nichts mehr, sagt der Oberbürgermeister.

Eine Entscheidung dauert fünf bis sieben Jahre

Inzwischen hat das zuständige Ministerium für Wissenschaft und Kunst reagiert. Auf BR-Anfrage teilte eine Sprecherin mit, dass Ludwig Erhard bereits auf der Vorschlagsliste für eine Aufnahme in die Walhalla stehe. Das Verfahren wird wohl noch dauern. Denn traditionell erfolgen neue Entscheidungen etwa im Abstand von fünf bis sieben Jahren. Dieser Turnus sei bewusst so lange gewählt, um die besondere Ehrung herauszustellen, die mit einer Büstenaufstellung verbunden sei, teilte das Ministerium mit. In diesem Jahr wird der Physiker Max Planck mit einer Büste in der Walhalla geehrt.

131 Persönlichkeiten werden derzeit in der Walhalla geehrt

Um in die Walhalla aufgenommen zu werden, müssen die Persönlichkeiten mindestens 20 Jahre tot sein, der "germanischen Sprachfamilie" angehören und Bedeutendes in Politik, Sozialwesen, Wissenschaft oder Kunst vorweisen können. Die endgültige Entscheidung fällt dann der Bayerische Ministerrat. Derzeit werden in der Walhalla 131 Persönlichkeiten mit einer Marmorbüste und weitere 65 durch Gedenktafeln geehrt.