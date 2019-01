Fürther Feuerwehr beendet Einsatz im Katastrophengebiet

Gegen Mitternacht kehrten die 156 Einsatzkräfte mit ihren 27 Fahrzeugen nach Fürth zurück. Die Lage vor Ort in Marktschellenberg (Lkr. Berchtesgadener Land) hatte sich schneller entspannt als erwartet. Deshalb wurden die Helfer nicht mehr zum Räumen der schneebedeckten Dächer benötigt, teilte die Fürther Feuerwehr am Abend mit. Noch am Dienstag (15.01.) hatten sich die Einsatzkräfte auf eine Verlängerung bis zum Wochenende eingestellt.

Wiedersehen im Sommer

Aus dem Hilfseinsatz im Katastrophengebiet haben sich neue Freundschaften gebildet. Die Feuerwehrleute in Marktschellenberg haben sich über die Hilfe so gefreut, dass sie die Kameradinnen und Kameraden aus Fürth zu einem Grillfest im Sommer eingeladen haben. Das Kontingent aus Kräften der Berufsfeuerwehr Fürth, der Freiwilligen Feuerwehren aus Stadt und Landkreis Fürth, des Roten Kreuzes und der Werksfeuerwehr Herzogenaurach war in der Nacht zum Montag ins Katastrophengebiet gefahren.