Fürther Denkmal gegen rassistische Gewalt initiiert von Schülern

Wie das Helene-Lange-Gymnasium in Fürth mitteilt, entstand die Idee zu dem über zwei Meter hohen Torbogen in einem P-Seminar Geschichte. Das Denkmal im Wiesengrund soll an die Opfer von nationalsozialistischer und rechtsextremer Gewalt erinnern.

Vom Unterricht zum Denkmal

Die Schüler wollten nach eigenen Angaben ein Zeichen setzen, nachdem sie sich im Unterricht mit den nationalsozialistischen Verbrechen auseinandergesetzt hatten und auch mit der jüngsten Vergangenheit wie zum Beispiel den rassistischen Anschlägen in Hanau. Das Denkmal wurde in Absprache mit der Stadt Fürth von dem Steinmetz Ulrich Behner entworfen und gebaut.

Webseite von Schülerinnen und Schülern bietet Hintergründe

Es handelt sich um einen über zwei Meter hohen Torbogen aus Muschelkalkstein. Auf einem Pfeiler hinter dem Torbogen befindet sich ein QR Code, der zu einer Webseite führt, die die Schülerinnen und Schüler entworfen haben. Dort sind nähere Informationen nachzulesen.

Die Kosten von rund 10.000 Euro haben jeweils zur Hälfte der Elternbeirat und der Förderverein des Helene-Lange-Gymnasiums übernommen.