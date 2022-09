Fürth wird bunter: Graffiti-Kunst XXL

Statt bisher grau sieht es jetzt ziemlich farbenfroh aus an der Mauer, die an den Grundigpark in Fürth anschließt. Auf über 200 Metern hat das "Who is who" der Graffiti-Szene aus der Region, Deutschland und Europa sowie Südafrika ein in Mittelfranken in dieser Größe einzigartiges Kunst-Projekt geschaffen. Motive von Clint Eastwood oder Sonic the Hedgehog, eine Retrofigur aus einem Computerspiel der 1990er-Jahre, all das gibt es nun zu bestaunen, nur wenige Meter vom Europakanal entfernt. Ein ganzes Wochenende lang wurde an dem Graffiti-Projekt "Urban Art Jam" gearbeitet, 80 Prozent sind schon fertig, kommendes Wochenende sollen die letzten Motive gesprayt werden.

Regen als Herausforderung für Graffiti-Künstler

Kalt und nass waren die Bedingungen am vergangenen Wochenende. Nicht ideal zum Sprayen, sagt Carlos Lorente aus Nürnberg, Mitorganisator und selbst aus der Szene. Immer wieder musste die Wand mit Tüchern getrocknet werden, damit überhaupt Farbe aufgetragen werden konnte. Trotzdem: Rund 80 Prozent des Projekts konnten am vergangenen Wochenende fertiggestellt werden. Bei der Gestaltung hatten die Künstlerinnen und Künstler relativ freie Hand – vorgegeben waren nur die Grundfarben. Carlos Lorente hatte zusammen mit seinem Kollegen Andy, Künstlername "Fokus“, die Wände bereits vor dem Wochenende grundiert in verschiedenen Farbtönen: violett, blau, grün, gelb und rot. Allein das, war schon ganz schön anstrengend, erzählt Carlos.

"Uns war es wichtig, dass wir durch die Farbgebung an der Wand auf das Thema Vielfalt eingehen. Wir haben uns als Arbeitstitel 'Color-Ways' ausgedacht. Wir grenzen ja hier an den Europakanal. Also passt das Thema Weg, Vielfalt und Buntheit sehr gut." Carlos Lorente, Organisator und Künstler aus Nürnberg