09.10.2018, 15:59 Uhr

Fürth will mit Imagekampagne durchstarten

"Einfach Fürth sein", mit diesem Slogan will die mittelfränkische Stadt in den nächsten Jahren ihr Image aufpolieren. "Wir wollen uns so zeigen, wie wir sind", sagte Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) bei der Vorstellung der Kampagne.