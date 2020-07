Fürth will auch 365-Euro-Ticket – stellt aber Bedingungen

Bedingung für die Einführung des 365-Euro-Tickets in Fürth sei allerdings, dass die entstehenden Kosten zu mindestens zwei Drittel vom Freistaat oder/und vom Bund finanziert werden. Der Stadtrat will vor allem einen Tarif-Flickenteppich innerhalb des VGN (Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) mit den Nachbarstädten unbedingt vermeiden, so Susanne Kramer, Pressesprecherin der Stadt Fürth.

OB Jung kündigt Krisengespräch an

Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) habe bereits für die kommende Woche ein Krisengespräch mit den Bürgermeistern und Landräten der Nachbarstädte und den Nachbarlandkreisen angekündigt. Ziel sei es gemeinsam für die finanzielle Förderung von Land und Bund einzutreten und sich für eine 365-Euro-Modellregion zu bewerben.

Nürnberg hat vorgelegt

Erst im Juni hatte sich die Nachbarstadt Nürnberg als erste deutsche Großstadt unter dem Druck eines drohenden Bürgerentscheids dazu entschlossen, das 365-Euro-Ticket für Alle einzuführen.