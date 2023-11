Fürth trauert um Henry Kissinger

Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger ist tot. Er starb im Alter von 100 Jahren. Die Menschen in der Stadt Fürth trauern um ihren Ehrenbürger. In einem Nachruf auf Henry A. Kissinger erinnert Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) an den Menschen und Politiker, der trotz des erlittenen Leids durch das Nazi-Regime seine Heimat Fürth nie vergessen hat und ihr lebenslang verbunden blieb.

Besuch in Fürth war Kissinger ein Herzensanliegen

Henry Kissinger hatte im Juni dieses Jahres seine Geburtsstadt zu einem Festakt zu seinem 100. Geburtstag besucht. Dabei habe er folgenden Satz gesagt: "Der Kreis meines Lebens rundet sich hier harmonisch ab, den jahrelang gehegten Wunsch konnte ich heute hier vollenden." Es sei ein Herzensanliegen des 100-Jährigen gewesen, noch einmal seine Geburtsstadt zu besuchen, so die Stadt in ihrem Nachruf.

"Ich bin sehr froh, dass wir vor wenigen Monaten nochmals die große Ehre hatten, unseren Ehrenbürger in seiner Geburtsstadt willkommen zu heißen." Thomas Jung, Fürther Oberbürgermeister (SPD)

Während seines Besuchs in Fürth besuchte Henry Kissinger unter anderem auch das Grab seines Großvaters auf dem neuen jüdischen Friedhof. Gleichzeitig hatte er die Gelegenheit, den Ronhof zu besuchen und viele Weggefährten aus Fürth und ganz Deutschland zu treffen. Oberbürgermeister Jung zeigte sich von diesem und früheren Treffen mit Kissinger sehr bewegt: Bei seinen Besuchen in Fürth habe er Henry Kissinger als bescheidenen, bodenständigen und sehr herzlichen Menschen kennenlernen dürfen, so Jung.

Den Menschen in Fürth mit Offenheit begegnet

Insgesamt fünfmal hatte Kissinger in der Amtszeit von Thomas Jung seine Geburtsstadt besucht. Kissinger sei dabei an der Entwicklung der Stadt genauso interessiert gewesen wie an der Entwicklung seines Fußballvereins des Herzens, der Spielvereinigung Greuther Fürth. Gerne habe er auch von seiner Kindheit, seinen Eltern und seinem Bruder Walter erzählt, der ihn 2004 bei einem der Besuche auf eine "sentimental journey" durch Fürth und Franken begleitete. "Trotz der grausamen Geschehnisse, die er und seine Familie durch die Nazis erleiden mussten, trotz des Verlusts seiner Heimat in jungen Jahren, hegte er keinerlei Vergeltungsgedanken, sondern begegnete den Menschen in Fürth und Deutschland mit Offenheit und ehrlichem Interesse", erinnert sich Jung.

Kissinger-Ausstellung im Ludwig-Erhard-Zentrum Fürth

Mit Henry Kissinger verliere die Stadt Fürth eine Jahrhundertpersönlichkeit, einen Staatsmann und Weltpolitiker, der die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich mitgeprägt hat, so der Oberbürgermeister weiter. "Und die Kleeblattstadt verliert einen Fürther, wie es ihn so schnell nicht mehr geben wird."

Henry A. Kissinger war US-Außenminister und Friedensnobelpreisträger. In Fürth wurde er 1973 mit der goldenen Bürgermedaille und 1998 mit der Ehrenbürgerwürde bedacht.

Ein Kondolenzbuch liegt ab Montag, 4. Dezember, zu den üblichen Öffnungszeiten in der Bürgerinformation der Stadt Fürth, im Rathaus aus. Noch bis Mitte 2024 ist die Ausstellung "Henry – World Influencer No.1– Die Geschichte der Familie Kissinger aus Fürth" im Ludwig-Erhard-Zentrum Fürth zu sehen.