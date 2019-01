Fürth: Steuerrekord ermöglicht Investitionen in Millionenhöhe

Auch den Abbau von Schulden will der Fürther Oberbürgermeister vorantreiben. Erstmals seit vielen Jahren sinke die städtische Schuldenlast unter 200 Millionen Euro, sagte Jung. Zum anderen verschafften die Einnahmen, die um 22 Millionen Euro höher als geplant ausfielen, einen Spielraum für große Investitionen. So sollen heuer rund 47 Millionen Euro für den Neubau von mehreren Kitas mit rund 500 zusätzlichen Plätzen, und für den Ausbau von zwei Gymnasien und einer Berufsschule ausgegeben werden.

Zudem starte in diesem Jahr das Mammutprojekt Klinikum Fürth. Das Krankenhaus soll im nächsten Jahrzehnt von 800 auf 1.000 Betten erweitert werden. Kostenpunkt: rund 130 Millionen Euro. Bis 2020 sollen in Fürth zudem 500 sozial angemessen Wohnungen gebaut werden. Der Oberbürgermeister sieht Fürth damit an der Grenze des Wachstums angelangt.

„Wir haben nicht mehr Flächen, die wir zubauen können.“ Thomas Jung (SPD), Oberbürgermeister von Fürth

Grünflächen in der Stadt und im Knoblauchsland seien tabu. Ebenso denke er nicht daran, Kleingartenkolonien dem Wohnungsbau zu opfern, wie dies derzeit in anderen Städten geschehe. Bei Wohnungsneubauten gehe der Trend auch in Fürth in die Höhe. „Doch bei acht Stockwerken ist bei uns die Obergrenze“, sagte Jung. Die Stadtpolitik setze alles daran, dass Fürth den „Charakter der überschaubaren Großstadt“ aufrechterhalten könne.

„Wir müssen hier wirklich bremsen. Fürth ist so attraktiv geworden, dass Menschen ohne Ende hierherziehen wollen. Wir wollen überschaubar bleiben und deswegen gibt es eine Grenze des Wachstums.“ Thomas Jung (SPD), Oberbürgermeister von Fürth