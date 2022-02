Fürth: Schockanrufer erbeuten Goldbarren von Seniorin

Schockanrufer haben bei einer Fürther Seniorin Goldbarren im Wert von mehr als 100.000 Euro erbeutet. Die 87-Jährige sei am Montag von einem angeblichen Kriminalbeamten angerufen worden, teilte die Polizei mit.

Enkelin habe angeblich Unfall verursacht

Demnach behauptete er gegenüber der 87-Jährigen, dass ihre Enkeltochter einen tödlichen Unfall verursacht habe. Die gutgläubige Seniorin händigte daraufhin einer unbekannten Abholerin mehrere Goldbarren im Wert von über 100.000 Euro aus, damit die Enkelin vermeintlich gegen Kaution auf freien Fuß komme. Bislang konnten die Betrüger nicht gefasst werden.

Schockanrufe: Polizei prüft Verbindungen in die Türkei

In einem anderen Fall verständigte eine 77 Jahre alte Frau aus Nürnberg die Polizei. Bei der geplanten Geldübergabe wurden mehrere Personen festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass diese zu einer Bande gehören, die Verbindungen in die Türkei hat. Es wurde eine Sondereinheit gebildet. Diese "Besondere Aufbauorganisation" ermittelt in den zahlreichen Fällen, in denen Menschen am Telefon Opfer von Betrügereien geworden sind.