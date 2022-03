Fürth: Mitarbeiter überwältigen Tankstellenräuber

Tankstellen-Mitarbeiter haben am vergangenen Freitag in Fürth einen Überfall verhindert und einen mutmaßlichen Tankstellenräuber überwältigt. Wie die Polizei mitteilt, haben am Freitagabend gegen 23.30 Uhr zwei Maskierte ein Tankstellengelände in der Nürnberger Straße betreten. Einer der beiden Männer soll anschließend zwei Angestellte außerhalb des Verkaufsraums mit einer mutmaßlichen Schusswaffe bedroht haben.

19-Jähriger festgenommen – Komplize auf der Flucht

Sein Komplize soll zeitgleich in den Verkaufsraum getreten sein. Dort allerdings wurde der 19-Jährige von zwei weiteren Tankstellenmitarbeitern überwältigt. Sein Komplize ergriff daraufhin die Flucht und konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Polizei bislang nicht gestellt werden. Gegen den 19-Jährigen wird nun ermittelt.