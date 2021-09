Fürth: Mehrjährige Haftstrafe für Grabräuber

Zwei Männer haben Gegenstände von 159 Gräbern in Fürth gestohlen und dann billig verramscht. Ein 58-Jähriger ist deswegen am heutigen Freitag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden, sagte Justizsprecher Friedrich Weitner dem BR. Ein 31 Jahre alter Mitangeklagter wurde demnach zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Grabräuber waren schon tagsüber unterwegs

Weil der ältere der beiden Grabräuber ein langes Vorstrafenregister habe, hat dieser ein höheres Strafmaß erhalten, erklärte Weitner. Die Metallgegenstände an den Gräbern in Fürth waren jeweils fest verankert und hatten einen Gesamtwert von mehr als 66.000 Euro. Die beiden Männer haben den Ermittlern zufolge im vergangenen Jahr tagsüber den Friedhof ausgekundschaftet und entsprechende Gräber mit Feuchttüchern gekennzeichnet.

Diebesgut hatten nach Tat nur noch Schrottwert

In der Nacht kehrten sie zurück und traten ihr Diebesgut aus den Verankerungen, so die Anklage. Dabei wurden die Metallvasen, Grablichter und Schalen derart stark beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert hatten. Sie verkauften ihre Beute als Altmetall an Recyclingunternehmen, wobei sie sich als rechtmäßige Eigentümer ausgaben. Dabei erzielten sie einen Erlös von rund 3.500 Euro.

Staatsanwalt forderte viereinhalb Jahre Haft

Der Staatsanwalt hatte für den 58-Jährigen viereinhalb Jahre Haft und für den Komplizen eine zweijährige Bewährungsstrafe gefordert. Der Verteidiger des 58-Jährigen plädierte auf vier Jahre Haft, der Anwalt des 31-Jährigen auf eineinhalb Jahre Haft zur Bewährung. Eigentlich sollte der zweite Verhandlungstag erst in der kommenden Woche stattfinden. Doch vor Gericht hatten sich die Beteiligten heute schneller geeinigt.

Mit Material von dpa.