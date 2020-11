Fürth: Infizierte sollen Kontaktpersonen online melden

Das Gesundheitsamt in Fürth ist aufgrund der vielen Neu-Infektionen überlastet. Daher kann die Behörde die Ermittlung und Information von Kontaktpersonen von Corona-Infizierten vor dem 8. November nicht mehr gewährleisten. Das aber beziehe sich nur auf die Fälle vor diesem Datum, betonte der Sprecher des Landratsamts, Christian Ell, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Alle Kontaktpersonen von Fällen nach dem 8. November werden weiterhin informiert.

Formular zum Nachverfolgen der Kontaktpersonen auf Internetseite

Das Amt konzentriere sich derzeit auf die Erhebung von Neuinfizierten. Alle positiv Getesteten werden nun aufgefordert, ihre Kontaktpersonen in ein auf der Homepage des Gesundheitsamts bereitstehendes Formular einzutragen. Dieses Formular solle dann umgehend dem Gesundheitsamt übermittelt werden, so Ell. So könne das Vorgehen beschleunigt werden. Bis Testergebnisse auch dem Gesundheitsamt übermittelt werden, könnten teilweise Tage vergehen.

Positiv getestete Personen werden deshalb auch gebeten, ihre engen Kontaktpersonen der vergangenen 48 Stunden vor Auftreten der ersten Symptome selbst zu informieren. Diese Kontaktpersonen sollen sich eigenständig in Quarantäne begeben. Dieses Vorgehen werde auch von zahlreichen anderen Gesundheitsämtern angewendet, so der Sprecher des Landratsamts.

Mehrere Gesundheitsämter überfordert

Fürth ist dabei kein Einzelfall. Schon Ende Oktober beklagte die Verbandschefin der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, dass die Fälle so schnell ansteigen würden, dass die Ämter mit dem vorhandenen Personal nicht mehr nachkommen würden. Unterstützt werden die Gesundheitsämter in Deutschland derzeit auch von Bundeswehrkräften und Polizeibeamten. Das Gesundheitsamt in Coburg forderte bereits zusätzliche Helfer an.