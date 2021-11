08.11.2021, 05:12 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Fürth hat Deutschlands erste "Faire Volkshochschule"

Die erste und damit einzige "Faire Volkshochschule" in ganz Deutschland steht in Fürth. Damit geht eine weitere "faire" Auszeichnung an die Kleeblattstadt, die bereits im September zur "Hauptstadt" in Deutschland erklärt wurde.