Fürth erwartet mindestens 1,5 Millionen Kirchweih-Gäste

Baggers, Backfisch, Bratwürste

Ein Original kann man nicht ersetze. Aber es gibt andere, die ihre Waren anpreisen. Diese Verkaufsstände sind bestimmend für das Bild der Kirchweih, "die eine Mischung zwischen Volksfest und Jahrmarkt ist", sagt OB Jung. Die Vielfalt macht für ihn die Fürther Kirchweih aus. "Es gibt nicht ein Bier, sondern 30 bis 40 Biersorten", sagt Jung. Kulinarisch spannt sich der Bogen von Baggers über Backfische zu Bratwürsten. Und auch Vegetarier und Veganer finden etwas für ihre Kirchweih-Brotzeit.

Trachtenzug live im BR

Höhepunkt der Fürther Kirchweih ist wie jedes Jahr der Erntedank-Festzug am 9. Oktober. Dann ziehen 85 Trachten- und Musikgruppen mit geschmückten Wagen durch die Innenstadt. Der Bayerische Rundfunk überträgt den Zug live. Am ersten und zweiten Kirchweih-Sonntag haben die Geschäfte in der Fürther Innenstadt für fünf Stunden geöffnet. Für Wirtschaftsreferent Müller sind die verkaufsoffenen Sonntage ein wichtiger Beitrag, um für Fürth als Einkaufsstadt zu werben. Nach seinen Berechnungen gibt jeder Kirchweihbesucher rund 30 Euro aus. Macht insgesamt also mindestens rund 45 Millionen Euro Umsatz. Müller: "Die Kirchweih ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor."

Kirchweihen in Zeiten der Energiekrise noch zeitgemäß?

Viel wichtiger ist es jedoch, dass die Menschen endlich wieder ihre Kirchweih ohne Einschränkungen feiern könnten, sagt der Oberbürgermeister. "Die Menschen lieben die Traditionen." Trotzdem, sind Kirchweihen und Volksfeste in Zeiten der Energiekrise noch zeitgemäß? Jung verweist auf aktuelle Berechnungen. "Wer zu Hause zwei Stunden lang eine Fernsehserie im Internet streamt, der verbraucht mehr Strom als ein Kirchweihbesucher in dieser Zeit." Auch das Fürther Rathaus mit seinem markanten Turm bleibt nachts weiter beleuchtet, verspricht Jung. "Die 3.000 LEDs verbrauchen pro Stunde lediglich Strom für einen Euro."