Fürth: Die Stadt der Spiegel

Die Rolle der jüdischen Kaufleute

Fürth war im 19. Jahrhundert das bayerische Zentrum der Spiegelglasindustrie. Das lässt sich durch einige Synergien erklären. Zur Spiegel-Herstellung brauchte man mehrere Gewerke. Zunächst musste das Glas hergestellt werden. Das passierte meist in einem Gebiet, in dem es viel Holz gab, da man viel Energie und Hitze dafür benötigte. Danach wurde das Glas poliert, in sogenannten Polierwerken. Dort brauchte man viel Wasser. Dann musste das Glas belegt werden. Das geschah dann in Fürth. Anschließend wurden die Spiegelrahmen hergestellt – und schließlich konnten die Spiegel verkauft werden.

"Dafür brauchte man natürlich Kaufleute, die gereist sind, die diese Spiegel verkauft haben. Und in Fürth gab es viele Kaufleute. Fürth war ein Marktflecken und in Fürth gab es ja einen hohen Anteil an jüdischer Bevölkerung, die auch viel gereist sind und verkauft haben. Diese Kaufleute waren also für Fürth ganz entscheidend, weil sie es dann auch geschafft haben, diese verschiedenen Gewerke unter einer Firma zu vereinen. Und so entstanden Ende des neunzehnten Jahrhunderts, in der Zeit der Hochindustrialisierung, ganz große Firmen in Fürth." Ruth Kollinger, stellvertretende Leiterin des Stadtmuseums Fürth

77 Spiegelfirmen allein in Fürth

Im Adressbuch von 1895 werden 77 Firmen genannt, die mit der Herstellung und mit dem Vertrieb von Spiegeln und Spiegelglas beschäftigt waren. Vieler dieser Firmen waren in der Fürther Südstadt ansässig, noch heute spricht man dort vom sogenannten Scherbenviertel. Einige jüdische Kaufleute errichten Dependancen in Übersee und gründeten Zweigstellen in den USA, durch die Firmengeflechte sparten sie sich teure Zölle auf Ihre Waren.

Fürther Spiegel in alle Welt

Die größte Spiegelfabrik in Fürth war die Hofspiegelfabrik Wiederer & Co., die auch über einen eigenen Gleisanschluss zum Güterbahnhof verfügte. Ein Fürther Exportschlager, der von dort in alle Welt verschickt wurde, war der Venezianische Spiegel. Ganz besondere Spiegel seien das gewesen, sagt Kunsthistorikerin Ruth Kollinger. "Die haben einen geschliffenen Rand und sind natürlich in Venedig erfunden worden. Diese Spiegel waren Vorbild für die Fürther-Venezianischen Spiegel, die deutschlandweit verkauft wurden. Aber auch in die USA, die ein sehr wichtiges Exportland für Fürth waren", so Kollinger.