Fürth bleibt sicherste Großstadt in Bayern

Die Stadt Fürth gilt auch weiterhin als sicherste Großstadt Bayerns – und das zum 17. Mal in Folge. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute vorgestellt hat. Ausschlaggebend für die Statistik ist die Häufigkeitszahl der Straftaten, die sich in Relation zur Einwohnerzahl bemisst.

Weniger Straftaten als im Vorjahr

2020 lag sie in der Kleeblattstadt bei 4.136 Fällen und damit auf dem niedrigsten Stand aller bayerischen Großstädte. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Reduzierung um weitere zwei Prozent. 2019 wurden noch 4.221 Straftaten in Fürth gezählt. Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) dankte den engagierten Beamtinnen und Beamten der Fürther Polizeiinspektion unter der Leitung von Bernd Wolf und der Fürther Kriminalpolizei unter der Leitung von Michael Dietsch ebenso wie allen aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern. "Die gute Kooperation der städtischen Ämter mit der örtlichen Polizei sorgen für Prävention und Aufklärung und der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes für ein subjektives Gefühl der Sicherheit in Fürth", so Jung. Dies seien die wichtigsten Faktoren, neben der objektiv belegten Sicherheitslage für die Bürgerschaft und das gute gesellschaftliche Miteinander.

87 Prozent Aufklärungsquote bei Straftaten in Bayern

Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zeigte sich bei der Vorstellung der Kriminalstatistik zufrieden. "Die Sicherheitslage im Freistaat hat sich vergangenes Jahr weiter verbessert – die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 41 Jahren und die höchste Aufklärungsquote seit 26 Jahren", sagte Herrmann. So ist die Gewaltkriminalität laut Statistik im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 19.507 Fälle zurückgegangen (2019: 19.953). Die Aufklärungsquote lag demnach bei 87 Prozent.

Offiziell keine Zunahme von Gewaltdelikten im Lockdown

Laut Herrmann kam es zu keinem deutlichen Anstieg der registrierten Fälle häuslicher Gewalt im Lockdown. Die Fallzahlen bewegten sich demnach auf dem nahezu identischen Niveau des Vorjahres. Fachleute gehen allerdings davon aus, dass häusliche Gewalt oft unentdeckt bleibt.

Die komplette Kriminalstatistik finden Sie hier: Kriminalstatistik der Polizei Bayern