Fürth bleibt Fürth: Stadt feiert Rettung der Eigenständigkeit

Es gab bereits einen Plan für ein neues Stadtzentrum der neuen Großstadt Nürnberg-Fürth: An der Stadtgrenze, in etwa dort, wo heute die Kläranlage steht, sollte das neue Rathaus gebaut werden. Die Mehrheit des Fürther Stadtrats hatte beschlossen, die Eigenständigkeit aufzugeben und Teil der größeren Nachbarstadt zu werden. Fast 20 Stunden hatten die Stadträte damals über den Beschluss debattiert. Doch es kam ganz anders. Eine neue Ausstellung im Stadtmuseum, in der auch der Stadtplan von damals zu sehen ist, erläutert die Hintergründe.

Stadtrat schaut nur auf nüchterne Zahlen

In der Zeit nach dem ersten Weltkrieg war die Not groß. Die Fürther Stadtoberen versprachen sich vor 100 Jahren, dass sie durch den Zusammenschluss mit Nürnberg Geld sparen könnten, sagt Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) beim Rundgang durch die Ausstellung. Der Bau der gemeinsamen Straßenbahn wäre einfacher geworden, eine gemeinsame Bauverwaltung und Feuerwehr günstiger. Und: Die neue Stadt Nürnberg-Fürth, wie sie dann auch hätte heißen sollen, wäre die größte in Bayern gewesen, größer als München.