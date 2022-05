Fürth: 19-Jähriger beschädigt Fahrzeuge und verletzt Polizisten

Ein 19 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Samstag in Fürth mehrere Fahrzeuge beschädigt und einen Polizeibeamten angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, soll er insgesamt an fünf Autos und einem Lastwagen Schäden verursacht haben.

19-Jähriger wirft Polizist Spiegel ins Gesicht

Nachdem ein Zeuge gegen 1 Uhr den Notruf abgesetzt hatte, fanden Polizisten den Mann in der Würzburger Straße. Dort hätte er gerade die Seitenscheibe eines geparkten Lkw eingeschlagen und habe das Handschuhfach durchwühlt. Als er die Polizisten erblickte, soll er einem der Beamten einen zuvor entwendeten Außenspiegel ins Gesicht geworfen haben. Der Beamte sei dabei verletzt worden und habe im Krankenhaus behandelt werden müssen.

Überwältigt und zur Dienststelle gebracht

Weitere Polizisten überwältigten den 19-Jährigen, fesselten ihn und brachten ihn zur Dienststelle. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung, eines besonders schweren Falls des Diebstahls, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.700 Euro.