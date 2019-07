Fürstenstein: Geplantes Mahnmal für KZ-Opfer sorgt für Ärger

Bild

Ein in Fürstenstein geplantes Mahnmal sorgt für Zündstoff: Damit sollte an die 800 KZ-Häftlinge erinnert werden, die 1945 in Nammering starben. Einige Bürger sind gegen das Mahnmal, ein Facebook-Eintrag eines AfD-Politikers verursacht Ärger.

