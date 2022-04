Fürs Leben lernen: Erste-Hilfe-Kurs für Grundschüler

Für Hilfsbereitschaft kann man kaum zu jung sein, so heißt es von von Ärzten und Studierenden der Berliner Charité. Deshalb gab es einen Erste-Hilfe-Kurs für Grundschüler. Vom Kaktusarm über die Kuschelhand bis zum Krankenhaus lernen die Kinder die insgesamt 6 Ks, die man für die stabile Seitenlage wissen muss. Die anderen 3 Ks stehen übrigens für Knie anwinkeln, Kippen (des Körpers auf die Seite) und Kopf überstrecken. Was spielerisch klingt, prägt sich den Grundschülern dafür umso intensiver ein. Auch wenn sie im Notfall noch nicht alles allein beherrschen, so wissen sie doch, wann man laut um Hilfe rufen muss und wie die Nummer der Rettungsleitstelle lautet.

Ehrenamtlicher Kurs von Medizinstudenten

Der tiefere Sinn der Übung liegt aber darin, dass Kinder, die lebensrettende Techniken früh erlernen, sich als Erwachsene weniger scheuen, sie anzuwenden. Und so sind die beiden Medizinstudentinnen, die an diesem Vormittag die Klasse 4a in Bad Kissingen Garitz in ihren Bann ziehen, davon überzeugt, dass ihre Erste-Hilfe-Übungen nicht vergebens sein werden. Umsonst allerdings schon, denn ihre Arbeit ist rein ehrenamtlich. Einmal im Monat gehen die Mitglieder des Vereins Pépinière in die Grundschulen, um für ihr Herzensanliegen zu werben.

Wissenschaftliche Begleitung der Kurse

Á propos Herz, sie üben mit den 8 - 10 jährigen Buben und Mädchen allen Ernstes sogar die Herzdruckmassage. Auch wenn es unwahrscheinlich sei, dass sie diese als Kind eigenverantwortlich anwenden müssten, so schade es nie, davon gehört zu haben. Und zwar je früher, desto besser! Denn, so die Theorie des Vereins, das senke die Hemmschwelle, wenn es irgendwann doch einmal nötig würde. Um das zu belegen, wird das Projekt von Prof. Dr. Thomas Keil wissenschaftlich begleitet. Er leitet in Bad Kissingen das Institut für evidenzbasierte Kurortmedizin und Gesundheitsförderung (IKOM) und vermittelte den Kontakt zum Berlin-Brandenburger Verein Pépinière e.V., der speziell für Grundschulen einen Kurs in Erster-Hilfe und Wiederbelebungsmaßnahmen entwickelt hat.

Kostenfreie Maßnahme

Fachleute von der Charité engagieren sich bereits seit 2016 ehrenamtlich in dem Verein. Medizinstudentin Anika Dietrich findet es wichtig, im Kindesalter den Grundstock für eine künftig hilfsbereitere Gesellschaft zu legen. Außerdem, sagt sie, dürfe das Wissen um Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht vom Geldbeutel abhängen. Deshalb sei es notwendig, solche Techniken kostenfrei, zum Beispiel im Rahmen des Schulunterrichts zu vermitteln. Ihre Kollegin Eba'a Elawadi bedauert, dass sie während ihrer Grundschulzeit noch nichts von Erster Hilfe gehört habe. Deshalb engagiert auch sie sich bei Pépiniére, um Kindern erste Grundlagen zu vermitteln.

Schulleiter: "Kinder brennen für dieses Thema"

Die Kinder nehmen das Wissen begeistert auf, meint Schulleiter Bernd Celustek. Alles, was mit Notfallbewältigung und Hilfeleistung zu tun habe, falle bei den Kindern auf fruchtbaren Boden, meint der Pädagoge, der selbst ehrenamtlich als Feuerwehrkommandant engagiert ist. "Kinder wollen ja helfen. Und wenn man ihnen dann sagt, wie das geht: eine bessere Motivation kann es ja gar nicht geben", sagt Celustek. "Die Kinder brennen geradezu für dieses Thema". Das wiederum sei ein besonderer Glücksfall. Denn das Fach "Alltagskompetenz", das seit diesem Jahr an bayerischen Grundschulen Pflicht sei, erfahre so einen besonders interessanten Auftakt.

Bad Kissinger Grundschule ist bayernweit der erste Teilnehmer

Die Henneberg-Schule in Bad Kissingen ist übrigens die erste Grundschule in Bayern, die an diesem Projekt teilnimmt. Damit dieses Beispiel sprichwörtlich Schule macht, müssten sich jedoch auch im Freistaat studierende und bereits ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner aufmachen. Denn die Freiwilligen von Pépinière besuchen normalerweise nur Grundschulen in Berlin und Brandenburg. So könnte sich mit der Zeit viel ändern im Erste-Hilfe-Verhalten der Menschen. Laut einer repräsentativen Umfrage aus dem Jahr 2017 hat nämlich jeder 2. Bundesbürger Angst davor, helfen zu müssen, bzw. etwas falsch zu machen. Vielleicht geht es den Kindern der Henneberg-Grundschule ja einmal anders, wer weiß.

"Heldenprüfung" zum Abschluss

Zum Abschluss der Erste-Hilfe-Schulung durften die Kinder jedenfalls in Bad Kissingen eine "Heldenprüfung" ablegen. Dazu hat Schulleiter Bernd Celustek gleich noch seine Feuerwehr und andere Rettungsdienste eingeladen, um auf dem Schulhof ihre Einsatzfahrzeuge vorzustellen. Wenn es schon um Erste Hilfe geht, dann auch mit Blaulicht und Tatütata!