Fürs Klima: Autofreier Sonntag im Kreis Pfaffenhofen

Im Landkreis Pfaffenhofen soll dieser Sonntag möglichst autofrei sein. Deshalb werden alle Bürgerinnen und Bürger mit Pfaffenhofener Kennzeichen (PAF) gebeten, an diesem Tag das Auto freiwillig stehen zu lassen und nicht-motorisierte Verkehrsmittel zu nutzen.

Klimaschutz durch Autoverzicht

Mit diesem Appell wendet sich Landrat Martin Wolf (CSU) an die Kreisbürger. Er will wissen, das Thema Klimawandel die Menschen persönlich so sehr erreicht, dass sie am Sonntag ihren fahrbaren Untersatz in der Garage zu lassen. Der passionierte Motorradfahrer steigt am Sonntag selbst aufs Fahrrad um.

Wie viele Landkreisbürger dem Appell tatsächlich folgen, kann nicht gemessen werden, erklärte der Sprecher des Landratsamtes Christian Degen dem Bayerischen Rundfunk.

Kein zusätzlicher öffentlicher Nahverkehr

Der autofreie Sonntag ist eine kurzfristige Erweiterung des Klimaaktionsprogramms des Landkreises. Hinter ihm stehen alle Parteien wie auch zahlreiche Organisationen, darunter der Bund Naturschutz und der Energie- und Solarverein Pfaffenhofen.

Weil die Entscheidung für den autofreien Sonntag laut Kreissprecher Christian Degen "relativ spontan erst vor wenigen Wochen" fiel, sei die Organisation von zusätzlichen öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich gewesen.

Oldtimer-Rallye trotz autofreiem Sonntag

Auch wurde in Kauf genommen, dass just an diesem Sonntag in Wolnzach eine Oldtimer-Rallye stattfindet. Auf derartige Überschneidungen werde man bei weiteren autofreien Sonntagen achten, betonte Kreissprecher Degen.

Erinnerung an die Zeit der Ölkrisen

Landrat Wolf erinnert mit der Aktion "Autofreier Sonntag" bewusst an die Zeit der Ölkrisen. So ruhte am 25. November 1973 der Autoverkehr in ganz West-Deutschland. Bilder von spielenden Kinder auf der Fahrbahn, Radlern mitten auf der Autobahn gingen durch die Presse. Als Reaktion auf die Ölkrise hatte die Bundesregierung mit dem Energiesicherungsgesetz an vier Sonntagen über ein allgemeines Fahrverbot verfügt.

An den anderen Tagen über sechs Monate hin galt ein vorübergehendes Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf Landstraßen. Die Ölkrisen in 1973 und 1979/1980 führten zu schweren Rezessionen in den Industrieländern und zu einem Umdenken: "Energiesparen – unsere beste Energiequelle" lautete eine Kampagne der Bundeswirtschaftsministeriums. Für Landrat Martin Wolf ist das heute nicht anders.

"Klimawandel funktioniert nur mit persönlichem Einsatz!" Landrat Martin Wolf

Mit dem autofreien Sonntag möchte er die Bürgerinnen und Bürger auffordern, ein Zeichen zu setzen und persönlichen Einsatz für den Klimaschutz zu zeigen.

"Klimaschutz und die Energiewende ist nur mit einer Verkehrswende zu schaffen. Steigen Sie bewusst aufs Rad oder packen Sie den Roller oder Ihre Inline-Skates mal wieder aus! Nutzen Sie die Gelegenheit, unseren Landkreis bei Fahrradtouren zu entdecken!" Landrat Martin Wolf

Autofreier Sonntag schafft Platz zum "Stadtradln"

Der autofreie Sonntag ergänzt die Juli-Klima-Aktion "Stadtradeln" in Pfaffenhofen. Sie soll dazu anspornen, noch bis 26. Juli möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Am autofreien Sonntag sollte dazu viel Platz auf der Straße sein.