Füracker: Stufenweise Lockerung mit Inzidenzen gescheitert

Bayerns Finanzminister Albert Füracker hat den Stufenplan für die Lockerungen der Corona-Auflagen für gescheitert erklärt. Die Abstufung nach Inzidenzen funktioniere nicht, sagte der CSU-Politiker am Donnerstagabend im Regensburger Presseclub.

Füracker: Inzidenzen als Parameter nicht ausreichend

Man suche "verzweifelt" nach einer Formel, die auch andere Werte berücksichtige. Zuletzt hatten unter anderem die Oberbürgermeister von Landshut und Rosenheim gefordert, auch andere Parameter zu berücksichtigen, etwa die Auslastung der Intensivstationen, die Impfquote oder die Zahl der Tests. Dies werde sicher bei der nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag Thema sein, sagte Füracker.

Suche nach "Zauberformel" geht weiter

"Leider ist bis jetzt diese Zauberformel noch nicht entdeckt", so der Finanzminister. Man brauche einen belastbaren Wert, der objektiv das Risiko bemesse. Derzeit müssen in Bayern vielerorts die Geschäfte geschlossen bleiben, weil die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Der Fünf-Stufen-Plan von Bund und Ländern sieht in diesem Fall eine "Notbremse" vor. "Es ist nicht so, dass das nur in Regensburg ein Problem wäre oder an der tschechischen Grenze. Auch in Nürnberg sind wir über 100", erklärte Füracker. Ministerpräsident Markus Söder wisse "ganz genau, was da los ist". Man sei jetzt auf der Suche nach Normalität, so Füracker.

Füracker: Freie Wähler schüren unerfüllbare Hoffnungen

In der Staatsregierung gibt es offenbar unterschiedliche Auffassungen über den richtigen Corona-Kurs. Am Koalitionspartner Freie Wähler übte Füracker scharfe Kritik. Er warf Wirtschaftsminister und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger vor, den Menschen immer wieder Hoffnungen zu machen, die dann nicht erfüllt würden. Kaum sei ein Koalitionsbeschluss gefasst, "fährt der Koalitionspartner raus, erzählt den Geschäftsleuten und den Gastronomen, 'alles ganz furchtbar, was da gemacht wird'. Es sei ein Problem, dass man zuerst miteinander Dinge beschließe und hinterher dann den eigenen Beschluss diskreditiere, ärgerte sich Füracker.

Füracker will Zusammenhalt in Koalition

"Die Geschäftsleute kriegen den Eindruck, ein Teil der Koalition in Bayern würde alles öffnen und alles tun für die Geschäftsleute, und die anderen, die Bösen, die von der CSU, der Finanzminister und der Söder, die würden am liebsten alles zusperren", so Füracker. "Das ist einfach kompletter Quatsch." Man müsse jetzt zusammenhalten und gemeinsam einen Weg finden, das Coronavirus zu bekämpfen, mahnte der Minister. "Das, was da gemacht wird - nach Regensburg fahren, in den Bayerischen Wald fahren, zu sagen, 'ich würde da schon öffnen, stellen wir noch ein Luftreinigungsgerät rein, und dann geht das alles' - so einfach ist es leider nicht, weil die Virologen sagen, du riskierst wieder Leben."

Die Freien Wähler wollten zu der Kritik auf BR-Anfrage vorerst nicht Stellung nehmen.

Finanzminister: keine Finanznot in Bayern

Bayern könne durch die Corona-Pandemie nicht in Finanznot kommen, sagte Füracker außerdem im Regensburger Presseclub. Die Tilgung der Kredite ab 2024 werde aber eine "riesige Herausforderung". Denn ob die Steuereinnahmen bis dahin wieder ein Niveau wie vor der Krise erreichen, sei unklar. "Aber pleite sind wir deswegen bei Weitem nicht", versicherte der Finanzminister.

"Die Alternative ist: Wir greifen ins soziale Netz ein. Oder wir fahren Investitionen zurück oder geben den Kommunen weniger Geld". Das würde sich ihm zufolge aber wieder auf Kinder und Familien auswirken: "Wenn wir weniger investieren, gibt es mehr Arbeitslose, gibt es wieder weniger Steuereinnahmen. Wenn wir in Schulen nicht investieren, die Digitalisierung, dann haben unsere Kinder genauso Nachteile." Bayern sei ein starkes Bundesland, das die niedrigste Verschuldung aller Länder habe. Der Landtag will den bayerischen Mammut-Haushalt kommende Woche verabschieden.