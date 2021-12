Füracker sieht große Fortschritte beim Breitbandausbau

Die Glasfaseranbindung in Bayern macht Fortschritte. Dieses Fazit zieht Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Nach seinen Angaben wurden im Freistaat zwischen Mitte 2020 und Mitte dieses Jahres rund eine halbe Million Haushalte erstmals mit Gigabit versorgt – mittlerweile liege die Versorgungsrate der bayerischen Haushalte bei 64 Prozent.

Schnelles Internet für fast alle bayerischen Haushalte verfügbar

Rund 98 Prozent der Haushalte verfügten mittlerweile immerhin über schnelles Internet mit einer Übertragungsrate von mindestens 30 Mbit pro Sekunde, erklärte Füracker. Allerdings werde das vorhandene Angebot vergleichsweise wenig genutzt, kritisierte der CSU-Politiker. So habe eine bundesweite Studie ergeben, dass nur ein Drittel der Haushalte mit Glasfaser-Anschlüssen diese auch tatsächlich buchen.

Angebot an Schulen wird zu wenig genutzt

Ähnlich verhalte es sich bei den Schulen in Bayern. Mittlerweile könnten über 73 Prozent aller öffentlichen Schulen bereits Gigabitbandbreiten nutzen, 99 Prozent seien an schnelles Internet angeschlossen. Allerdings werde auch hier das Angebot von den Sachaufwandsträgern – in der Regel den Kommunen – nicht im erwünschten Ausmaß gebucht. Gerade in den Jahren 2018 und 2019, als das Förderprogramm für die Schulen angelaufen war, sei die Zahl der Anträge noch nicht so hoch gewesen. Dies ändere sich inzwischen und es sei davon auszugehen, dass in spätestens einem Jahr alle öffentlichen Schulen in Bayern an das leistungsstarke Glasfasernetz angebunden seien.

Spezielles Förderprogramm für Schulen

Zur Breitband-Förderung an den Schulen habe der Freistaat bereits mehr als 72 Millionen Euro an Fördergeld investiert und stelle bis zu 50.000 Euro pro Anschluss zur Verfügung. Es gehe nun aber darum, dass diese Fördermittel auch ausgeschöpft werden, betonte Füracker: "Ich kann nur anbieten und bitten, Gigabit auszubauen. Es sind keine Schulen, die der Freistaat Bayern betreibt, sondern die die Kommunen betreiben. Da gibt es keinen Zwang, sondern nur ein Angebot und eine Aufforderung, die Förderung zu nutzen", appellierte der Minister.

Opposition übt Kritik

Die Opposition im Bayerischen Landtag beurteilt die Versorgungslage mit Highspeed-Internet dagegen deutlich kritischer. So sieht die SPD-Wirtschaftsexpertin Annette Karl ein enormes Stadt-Land-Gefälle. Während im städtischen Bereich rund 85 Prozent der Haushalte eine Breitbandverbindung von 1.000 Mbit/s hätten, besitze auf dem Land nicht mal jeder vierte Haushalt eine entsprechende Verfügbarkeit. Karl fordert von der Staatsregierung, sich künftig stärker auf die Beseitigung der Ungleichheit zwischen Stadt und Land zu konzentrieren.