Für welche Kinder Schulschließungen besonders nachteilig sind

Nimmt man den ersten Lockdown und den jetzigen, dann kommen schon einige Monate an Schulschließungen beziehungsweise Distanzunterricht zusammen. Welche Folgen hat das für die Schülerinnen und Schüler?

Ludger Wößmann: Zum einen wird vielfach weit weniger Unterrichtsstoff vermittelt als üblich. Zum anderen können sich die Schülerinnen und Schüler auch kaum mit Mitschülern treffen, was ihre soziale Entwicklung stark beeinträchtigt.

Und für viele ist das Homeschooling jetzt - in zum Teil engen Wohnverhältnissen - doch auch psychisch eine sehr große Belastung. All das wird bei vielen Kindern und Jugendlichen langfristig Folgen haben.

Was glauben Sie: Reicht die Zeit jetzt noch aus, um die Schülerinnen und Schüler auf ihre Abschlussprüfungen gut vorzubereiten? Zumal die Schüler nun im Wechselmodell - also eine Woche Unterricht im Klassenzimmer und eine Woche zuhause - unterrichtet werden.

Ludger Wößmann: Es kommt jetzt sehr darauf an, wie viel Unterricht wirklich stattfindet. Gerade bei den Abschlussklassen hat schon häufiger Online-Unterricht per Videokonferenz stattgefunden. Wenn jetzt im Wechselunterricht die andere Hälfte von zu Hause zugeschaltet ist, kann, glaube ich, vieles durchaus abgefangen werden.

Aber wenn kein geregelter Unterricht stattfindet, wird das sehr schwer. Noch stärker belastet dürften eigentlich die jüngeren Jahrgänge sein. In den Niederlanden wurden im letzten Sommer nach den dort achtwöchigen Schulschließungen die jährlichen Leistungstests durchgeführt und dort hat sich gezeigt, dass 20 Prozent des Lehrens eines normalen Schuljahres verloren gegangen ist und das, obwohl die Niederlande eine weit bessere Infrastruktur hatten, um digitales Lehren an den Schulen durchzuführen. Ich fürchte darum, dass auch aufgrund der längeren Schulschließung bei uns, die Lernverluste noch deutlich größer sein dürften.

Abgestuft nach Alter und Herkunft der Schüler: Wann ist denn der negative Zusammenhang zwischen Schulschließungen und Lernverlusten besonders groß?

Ludger Wößmann: Zum einen hat diese niederländische Studie sehr deutlich gezeigt, dass die Lernverluste bei Kindern aus bildungsfernen Schichten und aus benachteiligten Familien wesentlich größer ausgefallen sind. Zum anderen sind es die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern, denen das selbstständige Lernen ohne die übliche Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer besonders schwerfällt.

Wir haben im ersten Lockdown hier in Deutschland vom ifo-Institut aus über tausend Eltern befragt, wie es den Schulkindern ergangen ist. Insgesamt hat sich die Lernzeit mehr als halbiert, von knapp siebeneinhalb Stunden vor Corona auf nur gut dreieinhalb Stunden während der Schulschließung. Dieser Rückgang war deutlich stärker bei den leistungsschwächeren Kindern, also bei denjenigen, die eher schlechtere Noten hatten.

Und: Diese haben die Lernzeit ganz besonders stark durch Computerspiele und Fernsehen ersetzt. Damit haben sie täglich mehr als sechs Stunden verbracht. Das ist also viel mehr Zeit als mit Schulthemen. Es werden also vor allem die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler sein und diejenigen aus bildungsfernen Schichten, die besonders hart getroffen sind.

Wir haben Schüler von Abschlussjahrgängen gefragt, ob sie Nachteile wegen der Schulschließungen oder wegen des Distanzunterrichts erwarten. Eine Schülerin hat mir gesagt, dass sie glaube, ihr Abi werde nicht so viel wert sein. Entspricht das auch Ihrer Einschätzung?

Ludger Wößmann: Ich glaube, man muss sich jetzt nicht zu viele Sorgen darum machen. Es wird viel dafür getan, dass Abschlussprüfungen stattfinden. Ich glaube, die werden später von den Hochschulen oder Arbeitgebern entsprechend anerkannt werden. Aber es ist schon so, dass natürlich, wenn wirklich Lernverluste da sind, wir langfristig mit Verlusten rechnen müssen. Denn der Zusammenhang zwischen Bildung und späterem Einkommen ist eigentlich einer der robustesten Zusammenhänge, die wir in der empirischen Wirtschaftsforschung überhaupt kennen.

Im Durchschnitt geht das, was man in einem Drittel Schuljahr lernt, so Pi mal Daumen mit drei Prozent höheren Lebenseinkommen einher. Nun wissen wir allerdings bislang nicht genau, wie viel Lernen in Deutschland bisher wirklich verloren gegangen ist. Aber im Durchschnitt ist das vermutlich ein guter Richtwert.

Aus bildungsökonomischer Sicht scheinen die Schulschließungen überwiegend negative Effekte für die Schüler zu haben. Zwei Schülerinnen haben uns aber auch gesagt, dass sie technisch viel dazugelernt haben und ihnen gestrichene Lerninhalte später im Leben vielleicht nicht groß fehlen werden.

Ludger Wößmann: Ja, das wäre die große Hoffnung, dass eben jetzt vieles zusätzlich hinzugelernt wurde, was man sonst nicht hätte - dass vielleicht Unterrichtsstoff, der jetzt ausgefallen ist, der ist, der vielleicht am Ende gar nicht so zentral ist fürs Leben. Aber das ist die große Frage, ob es denn auch wirklich so ist.

Und hier müssen wir uns wieder bewusst machen, dass es große Unterschiede gibt, wie verschiedene Kinder und Jugendliche mit der Situation klarkommen. Es gibt sicherlich einige, die jetzt neue Fähigkeiten erlernen - selbständiges Arbeiten, digitale Kompetenzen.

Aber es gibt eben auch all die anderen, diejenigen, bei denen jetzt wenig Motivation und selbstreguliertes Lernen durchscheint. Und das werden leider wiederum diejenigen sein, die eh schon benachteiligt sind, die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler und diejenigen aus bildungsfernen Schichten. Je länger der Lockdown in den Schulen anhält, desto schwieriger wird die Situation werden - und umso wichtiger ist es, dass wir dagegen etwas tun.

Sollte es mit den Schulschließungen beziehungsweise mit dem Distanzunterricht noch weitergehen, was sind die wichtigsten Punkte, damit die Schüler nicht die Leidtragenden sind?

Ludger Wößmann: Erstens brauchen wir Online-Unterricht per Videokonferenz nach Stundenplan für alle Kinder an allen Schulen. Ich glaube aber, dann müssen wir auch darüber nachdenken, was wir an zusätzlichen Fördermaßnahmen machen können, in denen fehlender Stoff nachgeholt wird. Gerade für Kinder und Jugendliche mit großen Lern- und Leistungsrückständen. Da sollte alles genutzt werden, was möglich ist.