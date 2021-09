"Für uns der Untergang" - Fähren am Main droht 2030 das Aus

Die Fähren am Main sind nicht nur ein wichtiges Verkehrsmittel. Sie haben Tradition, gehören zur Landschaft und sind den Menschen ans Herz gewachsen. Jetzt hängen düstere Wolken über ihnen – und Grund dafür ist nicht das Wetter. Den Fähren am Main droht noch zum Ende dieses Jahrzehnts das Ende. Der Hintergrund: Eine Bundesbehörde will die Sicherheitsauflagen verschärfen. Dadurch würden fast alle Mainfähren die Betriebserlaubnis verlieren.

Genau wie die Fähre zwischen Nordheim und Escherndorf haben die meisten Fähren am Main einen offenen Schiffskörper, der nur mit Holz-Planken abgedeckt ist. Sprich, er ist nach oben offen. Das ist in dieser Form ab dem Jahr 2030 nicht mehr erlaubt. Bei einem Unfall könnte die Fähre voll Wasser laufen und sinken, sagt die Genehmigungsbehörde.

Pflicht zu geschlossenem Stahl-Schiffskörper

Ab 2030 ist deshalb ein geschlossener Stahl-Schiffskörper mit vier Kammern vorgeschrieben. Viele der alten Fähren lassen sich jedoch nicht einfach umbauen. Für die Einhaltung der Vorschriften könnte ein kompletter Neubau nötig werden. Doch so eine neue Fähre kostet mitunter Millionen. "Das wäre für uns der Untergang - wie soll sich eine kleine Gemeinde mit 1.100 Einwohnern das leisten können?", ärgert sich die Nordheimer Bürgermeisterin Sibylle Säger.

Unfall auf Fähre in Wipfeld

Dass die künftigen Sicherheitsauflagen nicht unbegründet sind, hat sich am 12. Juni an der Fähre in Wipfeld am Main gezeigt: Damals war ein Landwirt mit einem riesigen Fendt-Schlepper und Anhänger auf die Fähre aufgefahren. Dabei kam er jedoch rückwärts ins Rollen und das Gespann versank komplett im Main. Der Fahrer und sein Hund konnten sich retten.

Die Fähre in Wipfeld wurde 1986 neu gebaut. Sie verfügt über den geschlossenen Schiffskörper aus Stahl mit vier Kammern - genau so, wie das für alle Mainfähren ab 2030 Vorschrift ist. "Wenn unsere Fähre nicht diesen geschlossen Schiffskörper hätte, wäre sie bei dem Unfall am 12. Juni mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesunken", sagt Wipfelds Bürgermeister Tobias Blesch.

Mainfähren sollen UNESCO Kulturerbe werden

Vor allem die Einheimischen - Bürger, Pendler, Winzer - sind auf die Mainfähren im Alltag angewiesen. Mitte Juni wurde eine Interessengemeinschaft Mainfähren gegründet. Das Ziel: Die Mainfähren sollen als Kulturerbe der UNESCO anerkannt werden – für ihren Erhalt. Und für so ein Kulturerbe müsste die Politik dann auch bereit sein, nötige Neubauten von Fähren kräftig zu bezuschussen. Ein Neubau der Fähre in Wipfeld würde heute mindestens zwei Millionen Euro kosten, sagt Bürgermeister Blesch. Nun läuft die Zeit. 2029 endet für viele Mainfähren die Betriebsgenehmigung.