Für Sternstunden: Endspurt für BR-Mitmach-Aktion "Pachelbel 4.0"

Er lässt sich auf der Gitarre schrammeln, auf der Trompete blasen oder auf dem Bauch trommeln: Johann Pachelbels Kanon in D-Dur ist ein echter Hit der Barock-Zeit. Vor 400 Jahren hat ihn der Nürnberger Komponist erschaffen und in der Sebalduskirche uraufgeführt. Im Jahr 2019 hilft Pachelbels Kanon Kindern in Not. Die Mitmach-Aktion "Pachelbel 4.0" des Bayerischen Rundfunks und der Nürnberger Symphoniker erspielt Geld für Sternstunden e. V. Jeder Musiker und jede Musikerin soll seine eigene Version mit dem Handy filmen, egal ob rockig oder ruhig, ob mit Orchester oder solo, ob gespielt oder gesungen.

Pachelbels Kanon als "Flashmob"

Mitgemacht hat zum Beispiel die Bläsergruppe des CVJM Nürnberg-Gostenhof. Zum Abschluss ihres alljährlichen Kammermusik-Konzerts lud das Ensemble andere Musiker und die Besucherinnen und Besucher dazu ein, mit ihnen Pachelbels Kanon zu singen und zu spielen. Das Video dieses "Flashmobs“ sendete die Bläsergruppe an das Studio Franken des Bayerischen Rundfunks. Pro Video geben Sponsoren 40 Euro an die Sternstunden, die Hilfsaktion des Bayerischen Rundfunks für Kinder in Not. Einsendeschluss ist der kommende Freitag (13.12.19, 18.00 Uhr). Besonders gelungene Videos werden dann am Abend in der großen Sternstunden-Gala im Bayerischen Fernsehen gezeigt.