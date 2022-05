Für Söder kommt es knüppeldick: Die CSU und der Fall Mayer

Der Aufbruch, den die Berufung Stephan Mayers für die CSU einleiten sollte, ist nach nicht einmal zehn Wochen jäh gestoppt. Am 25. Februar hatte Parteichef Markus Söder prognostiziert, Mayer werde der CSU als neuer Generalsekretär sehr viel Kraft geben. "Er ist medienerfahren, er ist regierungserfahren, er hat Statur." Just in der Woche der Pressefreiheit ist Mayer nun unter anderem darüber gestolpert, dass er einen Journalisten wegen dessen Berichterstattung verbal bedroht haben soll. Und Söder muss am Gedenktag des heiligen Florian, des Schutzpatrons der Feuerwehr, versuchen, den durch die Causa Mayer entfachten Brand in der CSU zu löschen.

"Heute ist ein bitterer Tag", konstatierte der Parteichef am Vormittag bei seinem Pressestatement. Der Generalsekretär habe ihn am Dienstagabend eindringlich gebeten, ihn aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zu entbinden. "Es geht ihm tatsächlich nicht gut." Söder bemühte sich um eine Gratwanderung: Seinen Parteifreund, den er seit gemeinsamen Tagen bei der Jungen Union schätzt, nicht noch mehr zu beschädigen und gleichzeitig die allgemein erwartete Distanzierung nicht schuldig zu bleiben. Sollten die Vorwürfe gegen Mayer zutreffen, sei dies "völlig unangemessen" und "ein indiskutabler Stil", betonte er.

Mayer erspart der CSU eine Hängepartie

Zwar erwies Mayer seiner Partei den Dienst, ihr nach einem ersten "Bild"-Bericht eine lange Hängepartie zu ersparen - und trat umgehend zurück. Ausgestanden ist der Fall aber weder für die CSU noch für ihren Parteichef, auf den die Personalie Mayer letztlich zurückfällt.

Söder hatte die personelle Neuaufstellung in der CSU-Landesleitung Ende Februar öffentlichkeitswirksam inszeniert und wollte damit mit Blick auf die Landtagswahl 2023 auch ein strategisches Signal für die ganze Partei setzen: Schluss mit der Ausrichtung auf grüne Themen und städtische Wähler der vergangenen Jahre, stattdessen Rückbesinnung auf die klassisch konservative Kernklientel im ländlichen Raum.

Politologe: "Erheblicher Schaden" für die CSU

Der bisherige Generalsekretär Markus Blume, der die CSU vor allem für jüngere und städtische Wähler attraktiver machen sollte, wurde ins bayerische Kabinett berufen. Mayer als sein Nachfolger sollte die CSU-Kurskorrektur verkörpern: "Ländlicher Raum, konservativ, auch katholisch", charakterisierte Söder seinen neuen Generalsekretär.

"Es ist für Söder jetzt schon eine sehr problematische Situation", sagt der Münchner Politikwissenschaftler Stefan Wurster im BR24-Interview. Denn die aktuelle Entwicklung gefährde die geplante Neuorientierung: Die Vorwürfe gegen Mayer hätten das Potenzial, der CSU bei den Wählerschichten erheblich zu schaden, "die man eigentlich adressieren wollte". Gerade für konservative Wähler seien es "schon problematisch, was hier gerade passiert", sagt der Professor der Hochschule für Politik München. "Von daher ist jetzt schon ein erheblicher Schaden da."

Die Vorwürfe gegen Mayer

Auslöser des Eklats war ein Bericht des Magazins "Bunte" über Details aus dem Privatleben Mayers. "Gerade in seiner Heimat, dem katholisch geprägten Altötting, wird so etwas auch noch anders gesehen als in Berlin. Es geht hier um Doppelmoral eines Politikers", sagte dazu "Bunte"-Autor Manfred Otzelberger. Mayer habe darauf mit einem Anruf reagiert, bei dem er sieben Minuten lang geschrien habe. "Da fielen eben auch diese Sätze: 'Ich werde Sie vernichten. Ich werde Sie ausfindig machen, ich verfolge Sie bis ans Ende Ihres Lebens. Ich verlange 200.000 Euro Schmerzensgeld, die müssen Sie mir noch heute überweisen.'"

In einer schriftlichen Erklärung teilte Mayer dazu am Dienstagabend mit: "In einem aufgrund einer eklatant rechtswidrigen Berichterstattung geführten Gespräch mit einem Journalisten der Bunten habe ich möglicherweise eine Wortwahl verwendet, die ich rückblickend nicht für angemessen betrachten würde. Dies bedaure ich sehr." Heute teilte Mayer auf dpa-Anfrage mit: "Ich bestreite die konkreten Vorwürfe mit Nichtwissen." Er räumte aber ein, es habe "ein sehr emotionales Streitgespräch" gegeben, bei dem der "Bunte"-Journalist ihn beschimpft habe.

Söder sagte, bei Mayers Anruf seien wohl Worte gefallen, die "in keinster Weise zu akzeptieren" seien. "Das wäre nicht die Wortwahl von uns allen gewesen. Und wir waren auch über diese Wortwahl, wenn sie denn so gefallen ist, erschüttert."

Spekulationen über Nachfolge

Wie nachhaltig der Schaden für die CSU ist, lässt sich nach Einschätzung Wursters derzeit noch nicht absehen. Bis zur Landtagswahl 2023 sei es noch "hinreichend weit hin", und das sei für die CSU das entscheidende Datum. "Wir wissen, dass die Wähler immer kurzfristiger Wahlentscheidungen treffen, und bis dahin wird noch so viel Zeit vergehen." Entscheidend werde nun sein, wer Mayers Nachfolge antrete. Die neue Generalsekretärin oder der neue Generalsekretär werde bis zur Landtagswahl schon noch die Möglichkeit haben, neue Akzente zu setzen.

Die Spekulationen laufen schon auf Hochtouren. Neben Vize-Generalsekretärin Tanja Schorer-Dremel werden insbesondere ihr Vorgänger Florian Hahn, den Söder im Februar zum ersten internationaler Sekretär der CSU ernannte, sowie die bayerische Landwirtschaftsministerin und Söder-Vertraute Michaela Kaniber genannt. Kanibers Berufung zur Generalsekretärin hätte allerdings eine weitere Kabinettsumbildung zur Folge.

Der Parteichef selbst hielt sich bisher noch bedeckt - oder hat möglicherweise noch keine Lösung. Bei der CSU-Präsidiumsschalte am Nachmittag werde es noch keine Entscheidung über die Nachfolge geben, sagte er. "Aber die Nachfolge wird natürlich zeitnah entschieden werden, denn wir wollen rasch handlungsfähig sein."

Der Fall Scheuer: "Andere Gefahrenlage"

Erschwerend kommt für Söder und die CSU aktuell hinzu, dass wenige Stunden vor Mayers Rückblick noch ein weiterer prominenter CSU-Politiker für Negativ-Schlagzeilen gesorgt hatte: Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, übrigens auch ein ehemaliger CSU-Generalsekretär. Gegen ihn ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Berlin "wegen des Verdachts der falschen uneidlichen Aussage" vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Pkw-Maut. Scheuer, der weiter im Bundestag sitzt und Chef des CSU-Bezirksverbands Niederbayern ist, betonte, er habe vor dem Untersuchungsausschuss "wahrheitsgemäß ausgesagt".

Bei diesem Fall sei die Gefahrenlage für die CSU möglicherweise eine andere als in der Causa Mayer, erläutert Politologe Wurster, "weil es um einen Sachverhalt geht, der ja eigentlich schon mal abgeschlossen war". Scheuer sei nicht mehr Minister und die Pkw-Maut längst vom Tisch. Durch die Ermittlungen gerate das Thema wieder in die öffentliche Wahrnehmung. Sollte sich dies länger hinziehen, könnte dies Wurster zufolge aus CSU-Sicht zum Problem werden, "weil sich der Wähler wieder daran erinnert, dass es diese Maut-Politik gab, die für die CSU nicht besonders erfolgreich war".

Opposition attackiert CSU

Für die bayerische Opposition sind die jüngsten Entwicklungen freilich ein gefundenes Fressen. Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn ging Söders Statement dazu nicht weit genug: "Die CSU hat ein massives Personalproblem, das mit Filz und Arroganz zusammenhängt", kritisierte er. Das reiche von Alfred Sauter und Georg Nüßlein, die für Maskengeschäfte Provisionen in Millionenhöhe in kassiert haben sollen, über Ex-Bundesverkehrsminister Scheuer bis hin zu Mayer. "Dazu hat Herr Söder heute nichts gesagt."

Ähnlich äußerte sich FDP-Fraktionschef Martin Hagen: "Angesichts der Fülle von Fehltritten, Skandalen und Affären stellt sich bei der CSU zunehmend die Charakterfrage." Und der AfD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Singer beklagte: "Der Verfall der demokratischen Kultur in der CSU schreitet erschreckend voran." Zugleich forderte er Mayer auf, sein Bundestagsmandat zurückzugeben: "Er hat sich für das Hohe Haus untragbar gemacht."

Schicksalswahl für die CSU

Söder weiß nur zu gut, dass er sich rund 17 Monate vor der Landtagswahl in Bayern keinen Fehlgriff bei der Kür von Mayers Nachfolger oder Nachfolgerin leisten darf. Er oder sie muss den Landtagswahlkampf organisieren. Bei Mayers Vorstellung im Februar schwärmte Söder, der Job des CSU-Generalsekretärs sei eine "große, aber wunderbare" Aufgabe. Als Generalsekretär sei man "ein Stück weit Hall of Fame der CSU - zumindest in der Vorhalle". Politiker wie Edmund Stoiber, Alexander Dobrindt, Blume und er selbst hätten diese Aufgabe schon geschultert. Mayers Name wird in ähnlichen Aufzählungen künftig vermutlich nicht auftauchen.

Söder selbst würde sich nur zu gerne einen dauerhaften Platz in den CSU-Annalen sichern, in einer Reihe mit Franz-Josef Strauß und Edmund Stoiber. Dafür braucht er ein starkes Ergebnis im Herbst nächsten Jahres. Davon, wie unerbittlich die CSU bei Misserfolgen sein kann, können Söders Vorgänger Horst Seehofer und Erwin Huber eine Menge erzählen. Nicht umsonst hat Söder den Urnengang 2023 zur Schicksalswahl erklärt.