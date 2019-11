10.11.2019, 15:50 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Für Skater und Biker: Pumptrackanlage in Gunzenhausen eröffnet

In Gunzenhausen ist am Sonntag die erste Pumptrackanlage des Landkreises eröffnet worden. Zahlreiche Kinder und Jugendliche testeten die Anlage direkt am Eröffnungstag mit Skateboards oder BMX-Rädern.