Für Neugierige: Kulinarische Krapfen-Experimente

Humor ist, wenn man trotzdem lacht – dieses Motto dürfte auch auf den süßen Corona-Krapfen zutreffen, den es mittlerweile in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Den "geimpften" Corona-Krapfen bekommt man in Nürnberg zum Beispiel mit Aprikosenfüllung und süßer Glasur. Garniert ist diese Sonderedition mit einer im Krapfen steckenden Spritze, meist gefüllt mit Gin oder einem anderen hochprozentigen "Impfstoff". Die Idee hatte ursprünglich ein Landshuter Bäcker, und er fand Nachahmer im ganzen Land. Der "Corona-Spritz-Krapfen" findet in der Faschingszeit jedenfalls reißenden Absatz.

Currywurst im Krapfenteig

Die Konditorei Reichl im oberfränkischen Bad Steben traut sich was: Die Krapfen-Profis schrecken auch vor einem Currywurst-Krapfen nicht zurück. In den Teig kommt allerdings wesentlich weniger Zucker als in der "süßen Marmeladenversion". So ähnele der mit Sesam und Salatblatt garnierte Krapfen fast mehr einem Burger-Brötchen, was sich gut mit der herzhaften Wurst und der süßlichen Honig-Currysoße kombinieren lasse, so Konditorin Ingeborg Reichl. Der Currywurst-Krapfen werde durchaus gut nachgefragt.

Gescheiterte (Selbst-) Versuche

Wo aber sind die Grenzen kulinarischen Genusses? In der BR-Redaktionsküche belegen wir extra ungesüßte, klassische Krapfen ohne Füllung mit herzhaften Zutaten.

Für hartgesottene Bratwurst-Fans: "Drei im Krapfen"

Sicherlich gute Chancen hätte vor allem in Franken die Krapfen-Schwester-Version von "Drei im Weggla". Die frisch gebratenen Nürnberger Würstchen kollidieren allerdings geschmacklich doch extrem mit den beiden leicht süßlichen Krapfen-Hälften. Sieht gut aus, hat aber wohl keine Chance auf Marktreife.

Gar nicht so schlecht: Fischstäbchen-Krapfen

Erstaunlich gut lassen sich goldbraune Fischstäbchen mit dem aufgeschnittenen Krapfen kombinieren. Der Fisch hat durch die Kruste ohnehin eine ganz leicht süßliche Note, was eine zumindest spannende Mischung ergibt. In die Auslage einer Bäckerei wird es der Fischstäbchen-Krapfen hoffentlich aber nie wirklich schaffen. Kalte Fischstäbchen sind eher etwas für Hartgesottene.

Krapfen-Kuriositäten: Mit Leberkäse oder Döner

Was es in den vergangenen Faschingsjahren nicht schon alles gab: Erfolgreich verkauft wurde vor allem in Oberbayern schon der Leberkäs- und Weißwurstkrapfen. Der niederbayerische Goaßmass-Krapfen konnte vor allem die Freunde hochprozentigen Süßkrams überzeugen. In Würzburg sorgte sogar ein Döner-Krapfen für kulinarische Schlagzeilen. Doch eines ist sicher: Spätestens am Aschermittwoch sind sämtliche Experimente mit dem Faschingsgebäck wieder vom Tisch.