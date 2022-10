Hersbrucker Erinnerungskultur: Was bleibt?

Aus der Abstellkammer der Grete-Schickedanz-Mittelschule holt Lehrer Michael Steinlein mit den beiden Zehntklässlern Jana und Adem zwei große Banner hervor. Es sind Fotografien mit nackten Füßen, mit denen eine Schülergruppe den leidvollen Marsch der KZ-Häftlinge zur täglichen Zwangsarbeit nachgestellt hat. Die beiden sechs Meter langen Banner hingen während des Kunstwettbewerbs ErinnerungsRÄUME im Sommer an einer Brücke in der Hersbrucker Innenstadt. Eines wurde mutwillig zerschnitten. Wenn sich Kunst im öffentlichen Raum befinde, könne es passieren, dass sie beschädigt werde, sagt Lehrer Michael Steinlein: "Es ist aber auch Teil des Kunstwerks. Denn man möchte die Menschen mit der Kunst ansprechen, provozieren. Manchmal schlägt es um in Gewalt und Zerstörung. Doch wir möchten mit dem zerstörten Kunstwerk weiterarbeiten."

Der Zerstörung trotzen und nach vorne blicken

Mit Graffitis wollen Schüler und Lehrer aus den beschädigten Bannern ein neues Kunstwerk schaffen und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ein Ansporn ist, dass sie beim Kunstwettbewerb ErinnerungsRÄUME mit dem Bernt-Engelmann-Schulpreis ausgezeichnet worden sind. "Der Blick in die Vergangenheit und das Erzählen darüber sind wichtig, denn die jungen Menschen sollen wissen, welche NS-Gräueltaten hier passiert sind. Gleichzeitig geht der Blick in die Gegenwart und darauf, wie wir heute miteinander umgehen. Wir sind 22 Nationen an der Schule. Da können wir gar nicht anders handeln, als aufeinander zuzugehen, voneinander zu lernen und miteinander gut umzugehen", sagt Lehrer Michael Steinlein.

Was sind die nächsten Schritte?

Das Banner der Mittelschule war nicht das einzige Kunstwerk, das während der Präsentationen im Sommer beschädigt wurde. Auf einer Verkehrsinsel wurden Figuren umgestoßen sowie zwei Kunstwerke gestohlen, außerdem ein Schaukasten zerstört und sogenannte "Denkbänke" ins Wasser geworfen. Laut polizeilichen Ermittlungen waren es Dumme-Jungen-Streiche. Doch wie geht es mit der Erinnerungskultur weiter, nachdem in Hersbruck alle Werke des diesjährigen Wettbewerbs abgebaut oder beschädigt worden sind? Das fragen die Ehrenamtlichen des Vereins Dokumentationsstätte KZ Hersbruck und ihr Vorstandsmitglied Klaus Petersen: "Wir möchten mehr Menschen in die Gestaltung einer Erinnerungskultur in Hersbruck einbeziehen. Dazu wollen wir Diskussionsveranstaltungen anbieten, um die Meinungen der Bürger und der Institutionen zu hören: Was sind die nächsten Schritte?"