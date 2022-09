Für mehr Zusammenhalt: Ansbacher Bündnis "Nicht allein!"

Um auf die Missstände aufmerksam zu machen, veranstaltet das Bündnis "Nicht allein" am kommenden Freitag (23.09.22) um 11.55 Uhr seine erste Kundgebung an der Riviera in Ansbach, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Für Heizung, Brot und Frieden" und findet fünf vor zwölf Uhr statt, um im übertragenen Sinn auf die Brisanz der Situation hinzuweisen.

Engagement für sozialen Frieden und finanzielle Entlastung

Konkret will sich das Bündnis, das aus Gewerkschaften, Kirchenorganisationen und der Kommunalpolitik heraus entstand, für eine finanzielle Entlastung für Benachteiligte und die Mittelschicht und sozialen Frieden einsetzen. Denn rechte politische Gruppierungen würden versuchen, Kapital aus der Krise zu schlagen, so die Bündnissprecher Stadtrat Boris-André Meyer (Offene Linke Ansbach) und Ulli Schneeweiß von Verdi.