Für mehr Sicherheit: Tempolimit 120 auf A8 bei Augsburg

Im Juni hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann eine zeitweises Tempolimit für die A8 zugesagt, jetzt wurde das Vorhaben in die Tat umgesetzt. Am Unfallschwerpunkt zwischen den Anschlussstellen Neusäß und Friedberg gilt jetzt zwischen sechs und 20 Uhr in beiden Richtungen Tempo 120. Das hat die Autobahndirektion Süd-Bayern entschieden, sie ist die zuständige Straßenbaubehörde. Bislang gab es auf diesem Abschnitt keine Geschwindigkeitsbegrenzung.

Unfallschwerpunkt auf der A8

Grund für die Beschränkung ist die Unfallhäufigkeit in diesem Bereich, so das Polizeipräsidium Schwaben-Nord. Allein im vergangenen Jahr sind auf den 47 Streckenkilometern zwischen Zusmarshausen und Adelzhausen insgesamt 938 Unfälle passiert.

Geschwindigkeit, Abstand und Spurwechsel sind Unfallursachen

Besonders häufig hat es auf dem neun Kilometer langen Teilstück zwischen Neusäß und Friedberg gekracht. Ein Drittel aller registrierten Unfälle passiert dort, heißt es von der Polizei. Dabei seien nicht angepasste Geschwindigkeit, zu geringer Abstand und Fehler beim Spurwechsel die Hauptursachen. In dem Bereich sind täglich bis zu 110.000 Fahrzeuge unterwegs, Tendenz steigend.

Digitale Telematik-Anlage in Planung

Das temporäre Tempolimit ist ein erster Schritt zu einer möglicherweise größer angelegten Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A8. Damit der Verkehr besser gelenkt werden kann, soll zwischen Augsburg und München eine Telematik-Anlage mit digital steuerbaren Anzeigen gebaut werden. Die Planungen laufen bereits, bis zur Umsetzung dauert es aber noch.