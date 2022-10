Für mehr Sicherheit am Berg: Kuratorium feiert Jubiläum

Immer mehr Menschen zieht es in die Berge - die meisten sind gut ausgerüstet, aber bei unterschiedlichem Können und je nach Erfahrung kann am Berg eine Situation schnell mal falsch eingeschätzt werden. Deshalb wurde vor zehn Jahren das Bayerische Kuratorium für Alpine Sicherheit gegründet - mit Geldern des Staatsministeriums, das auch den Vorsitzenden stellt. Im Nachbarland Österreich gibt es dieses Kuratorium schon seit über 50 Jahren, und es hat für das bayerische Kuratorium Pionierarbeit geleistet.

Unfallursachen: Mangelnde Trittsicherheit und Fitness, falsche Selbsteinschätzung

14 Verbände, wie beispielsweise der Deutsche Alpenverein, der Deutsche Skiverband, der Verband Deutscher Berg- und Skiführer, aber auch der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte und die Naturfreunde Bayern haben sich zusammengetan, um gemeinsam für mehr Sicherheit in den Bergen zu sorgen. Das Kuratorium für Alpine Sicherheit ist eine Art Plattform, um diese Verbände zu vernetzen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit: Wie können Menschen in den Bergen sicherer unterwegs sein, denn gerade beim Wandern seien die Unfallursachen Trittsicherheit und mangelnde Fitness, aber auch eine falsche Selbsteinschätzung - also immer der Faktor Mensch, sagt Stefan Winter vom Deutschen Alpenverein (DAV)

Winter hatte in den vergangenen drei Jahren den zweiten Vorsitz inne. Als einen großen Erfolg der gemeinsamen Arbeit verbucht er, dass sich die lawinenausbildenden Verbände in Bayern auf eine Lehrmeinung in der Lawinenkunde verständigt haben. "Dass man bei Lawinenstufe 3 vor der Einfahrt in einen 30 Prozent steilen Hang in die Schneedecke hineinschaut und gräbt. Da gibt's die Einigung, das zu tun, und das wird jetzt von Alpenverein, vom Deutschen Skiverband, vom Skilehrerverband aber auch vom Skiverband selber, oder den Naturfreunden, Bergführer, Polizeibergführer einheitlich gemacht."

Mehr Sicherheit bei Skitouren im Skigebiet

Seit Anfang des Jahres ist Tilmann Brenner vom Deutschen Skiverband (DSV) der zweite Vorsitzende. Ihn – und auch viele andere im Kuratorium – treibt so kurz vor dem Winter das Thema "Skitouren auf Pisten" um. "Immer mehr Skitourengeher sind auf Pisten unterwegs, also im organisierten Skiraum. Der ist natürlich eigentlich für die Skifahrer da, für die Alpinfahrer, die abfahren. Und das muss zukünftig gut geleitet werden, damit es da nicht zu Unfällen kommt."

Notruf in den Bergen mit der SOS-EU-Alp App

Die Themen sind so vielfältig wie die 14 Verbände, die im Kuratorium sind. Und trotzdem geht es immer um mehr Sicherheit am Berg. Ein weiterer Erfolg, auf den die Mitglieder des Kuratoriums stolz sind, ist die SOS-EU-Alp App. Die wurde gemeinsam mit Österreich und Südtirol entwickelt. "Das Besondere daran ist, dass man über die App - wenn man im Mobilfunknetz ist - nicht nur den Notruf absetzen kann, sondern es wird auch über GPS der genaue Standort übermittelt. Und somit weiß die Leitstelle genau, wo sich der Verletzte befindet."