Für Klimagerechtigkeit: 5 vor 12 bleiben Kirchenuhren stehen

Ein Jahr nach dem bislang größten globalen Klimastreik am 20. September 2019, an dem allein in Deutschland 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind, fordern auch die Unterzeichner von "Churches for Future" ein sofortiges Umsteuern in der Klimapolitik. Zwar berücksichtige das Konjunktur- und Zukunftspaket in Folge der Corona-Krise den Klimaschutz als wichtige Zielsetzung, die klimafreundliche Steuerungswirkung müsste aber noch stärker werden – vor allem dort, wo der Staat sich aktiv an Unternehmen beteiligt.

5 vor 12 bleiben Uhren stehen

Bundesweit beteiligen sich Kirchengemeinden und kirchliche Initiativen am Klimastreik in zahlreichen Städten mit Aktionen, Andachten, Gebeten, dem Läuten von Kirchenglocken oder der Teilnahme an den Demonstrationen. Auch die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Nürnberg-Zerzabelshof hat ein Foto ihrer Turmuhr eingesandt.

Die Kirchturmuhr der Auferstehungskirche in Nürnberg-Zerzabelshof wird am Freitag (25.09.20) um "5 vor 12" für 24 Stunden stehen bleiben, um ein weiteres Zeichen der Solidarität zu senden.