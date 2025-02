Für Klicks: Influencer löst Polizei-Einsatz in Rödental aus

Ein 24-jähriger Influencer aus dem Landkreis Coburg muss sich wegen Missbrauchs von Notrufen und Vortäuschen einer Straftat verantworten. Der Grund: Er wollte live auf seinem TikTok-Kanal zeigen, wie die Polizei auf einem Sportplatz auf ihn zukommt, teilte die Polizei mit. Dafür soll er die Polizei getäuscht haben.

Bei den Beamten rief demnach am Mittwoch in der Neustadter Inspektion gegen 16 Uhr ein Mann an, der einen Hausfriedensbruch auf einem Sportgelände im Rödentaler Stadtteil Oeslau melden wollte, so die Polizei. Er bat sie zu kommen, da ein Influencer sich widerrechtlich auf dem Sportgelände aufhalte.

Um Polizei vor die Kamera zu locken – Anruf fingiert

Als eine Streife am Sportplatz ankam, traf sie dort auf einen 24-Jährigen, der die Beamten filmte und in einem Livestream auf seiner Social-Media-Plattform veröffentlichte. Bei den Ermittlungen vor Ort stellte sich heraus, dass der TikTok-Influencer selbst die Beamten gerufen hatte, um deren Anfahrt und den Polizeieinsatz live online zu streamen. Offensichtlich wollte er so Klicks generieren. Der 24-Jährige sei erst seit Kurzem auf TikTok aktiv und habe einige Tausend Follower, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen den TikToker wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen und Vortäuschen einer Straftat ermittelt.

Mit Informationen von dpa