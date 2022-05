Für Kirchensanierung: Regionalbischof in Münzen aufgewogen

Bürgerinnen und Bürger haben in Neumarkt den evangelischen Regionalbischof Klaus Stiegler in Münzen aufgewogen: Insgesamt sammelten die Menschen am Sonntagnachmittag Spenden im Wert von über 3.300 Euro mit einem Gewicht von rund 145 Kilogramm. Stiegler brachte im Luthergewand und mit Schuhen 104 Kilo auf die Waage – bei einer Körpergröße von 1,87 Meter.

Aktion für Sanierung der Kirche

Ziel der Aktion war es, Spenden für die Sanierung der 350 Jahre alten Christuskirche in Neumarkt zu sammeln. Dafür hatte eine örtliche Firma eigens eine Holzwippe gebaut, auf der der Regionalbischof Platz nahm. "Ich war sehr gespannt auf diese Wippe. Am Anfang war es zwar noch entspannt, aber dann kam diese Übergangsphase, wo ich gespürt habe: Die Münzen werden mehr, es geht leicht nach oben", so Stiegler im BR-Interview. "Da es keine Rückenlehne gab, war es in einer gewissen Phase durchaus etwas wackelig – aber ich habe mich sehr gefreut, als es nach oben ging."

Viele Cent-Stücke und D-Mark-Münzen

Neben jeder Menge Cent-Stücke wurden alte D-Mark-Münzen und Apothekentaler abgegeben. Die ehemalige Kapuzinerkirche soll für mehr als 3,5 Millionen Euro instandgesetzt werden. Bereits seit Anfang Februar wurden von der Kirchengemeinde dafür Münzen entgegengenommen.