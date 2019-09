Für ihren Mut belohnt - Oberbayern erhalten Medaille

Sie wurden Retter in der Not: Innenminister Joachim Herrmann hat im Rahmen einer Feierstunde im Bayerischen Innenministerium an 37 engagierte Bürger die diesjährigen Courage-Medaillen verliehen. Herrmann nannte sie Vorbilder, weil Sie sich getraut hätten hinzuschauen und zu handeln.

„Sie haben Zivilcourage gezeigt. Sie haben Verantwortung übernommen. Sie haben sich mutig und selbstlos für ihre Mitmenschen eingesetzt, als diese Hilfe benötigten. Genau das brauchen wir auch im 21. Jahrhundert“, Innenminister Herrmann

Der älteste Ausgezeichnete ist der 82 jährige Rolf Reisten aus Aschaffenburg. Er war dazwischen gegangen, als eine junge Frau bedroht wurde und wurde dabei selbst verletzt. Überregional bekannt wurde der Fall von Daniel Ollert.

Aufmerksam in der U-Bahn

Der 31-jährige Münchner hatte einen sexuellen Missbrauch verhindert, den er zufällig auf dem Handy eines Jungen beobachtete. Der 13-Jährige war von seinem Onkel auf dem Handy angeschrieben worden. Beim heimlichen Mitlesen der Nachricht auf dem Smartphone wurde Daniel Ollert klar, dass der Bub offensichtlich vom Onkel sexuell missbraucht wird. Er überlegte nicht lange, sprach er den 13-Jährigen an, bekam dessen Telefonnummer und konnte so dazu beitragen, dass der Fall von der Polizei aufgeklärt wurde. Es stellte sich heraus, dass der Onkel etliche Sexualstraftaten begangen hatte. Er wurde festgenommen.

„Das Motiv einzuschreiten, das ging eigentlich sehr schnell. Das musste schnell gehen.“ Daniel Ollert

Rosenheimer zeigen Zivilcourage

Ein anderer Fall ereignete sich in Rosenheim. Zwei Männer wurden dort vor genau einem Jahr Zeugen, wie ein unbekannter Mann auf offener Straße eine Frau ohrfeigte und beleidigte. Dann zeigte der Randalierer auch noch den Hitlergruß und rief rechtsextreme Parolen. Die beiden Zeugen griffen ein, wollten den Mann zum Aufhören bewegen und wurde daraufhin niedergeschlagen. Zusammen mit dessen Freund schafften sie es schließlich, den Täter zu Boden zu bringen und festzuhalten bis die Polizei kam.

Taten gegen die Gleichgültigkeit

Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer lobte das Engagement aller Ausgezeichneten als Taten gegen Gleichgültigkeit. Das mache Mut.

Mit der 'Medaille für Verdienste um die Innere Sicherheit' werden seit 1994 jedes Jahr Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet, die sich durch mutiges und beherztes Einschreiten in besonderer Weise um die Innere Sicherheit in Bayern verdient gemacht haben. Die Medaillen werden heuer zum zehnten Mal seit dem Tod von Dominik Brunner vergeben. Brunner wollte damals Kindern bei einem gewalttätigen Übergriff zu Hilfe kommen, als er selbst Opfer eines tödlichen Angriffs am Münchner S-Bahnhof Solln wurde. Der Preis soll das mutige und beherzte Eingreifen von Bürgern würdigen.