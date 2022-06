Für guten Zweck: Feuerwehrleute joggen von Hof nach Lübeck

Feuerwehrleute laufen für die Deutsche Krebshilfe

Die Teilnehmer laufen die Tagesetappen immer in zwei Schichten und sammeln unterwegs in einem Feuerwehrhelm Spenden für die Deutsche Krebshilfe, außerdem kann auch direkt über die Internetseite der Feuerwehr-Deutschlandtour gespendet werden. "Damit wollen wir die Forschung unterstützen, damit niemand mehr an dieser Krankheit sterben muss. Jährlich erkranken rund 500.000 Menschen an Krebs, also ist eigentlich jeder von uns irgendwie betroffen", sagt Hüfner.

Feuerwehr Regnitzlosau gibt zum Auftakt ein Fest

Bei einer ersten Deutschland-Tour 2016 kamen rund 28.000 Euro zusammen. Vor dem Start am Samstag werden die Feuerwehr-Läufer am Freitagabend von der Freiwilligen Feuerwehr Regnitzlosau empfangen. Ab 17 Uhr gibt es ein kleines Fest direkt an der Schulturnhalle. Der Erlös geht ebenfalls in den Spendentopf der Deutschen Krebshilfe.