Für Geflüchtete aus der Ukraine: Weitere Unterkünfte vorbereitet

In der Dreifach-Turnhalle der Johann-Bierwirth-Schule in Memmingen ist eine Notunterkunft für Menschen eingerichtet worden, die auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland kommen.

Vliesboden, Betten und Bierbänke für Geflüchtete aus der Ukraine

Rund 50 Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Memmingen, des Technischen Hilfswerks, des Roten Kreuzes, Malteser und der Johanniter haben nach Angaben der Stadt in der Turnhalle am Samstag einen Vliesboden verlegt und gut 100 Betten aufgestellt. Stellwände aus der Memminger Stadthalle sollen für Sichtschutz zwischen den Betten sorgen. Bierbankgarnituren sollen als provisorischer Speisesaal für die Menschen aus der Ukraine dienen. Auch eine Kinderspielfläche gibt es in der Dreifach-Turnhalle.

Oberbürgermeister Schilder dankt Helfern

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) bedankte sich bei den Helfern für ihren Einsatz: "Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit bei uns hier in Memmingen so hervorragend klappt. Danke, dass Sie zur Stelle sind", sagte er bei einem Besuch während der Aufbauarbeiten. Memmingens Partnerstadt in der Ukraine, Tschernihiw, liegt gut 100 Kilometer nördlich von Kiew. Von dort sind es etwa 50 Kilometer zur belarussischen Grenze und etwa 75 Kilometer zur russischen Grenze.

Britischer Bericht: Russland mit Kriegstaktik wie in Syrien und Tschetschenien

Nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes greift Russland bei seinem Krieg in der Ukraine Tschernihiw, Mariupol und Charkiw in einer Weise an wie in Tschetschenien 1999 und in Syrien 2016. Die tschetschenische Hauptstadt Grosny und das syrische Aleppo wurden damals durch russische Angriffe aus der Luft und vom Boden aus weitgehend zerstört. Die russische Führung dagegen hat wiederholt erklärt, in der Ukraine werde militärische Infrastruktur angegriffen, nicht aber die Zivilbevölkerung.

Hotel in Marktoberdorf will 40 Geflüchtete aufnehmen

Auch in Marktoberdorf im Ostallgäu sollen Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen: Ein Hotel bereitet sich dort auf die Aufnahme von 40 Menschen vor. Das bestätigte ein Mitarbeiter auf Anfrage des BR.