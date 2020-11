Für gebrauchte Kleidung: Traunsteins öffentlicher Kleiderständer

Ein Kleiderständer im öffentlichen Raum: Das gibt es jetzt in Traunstein. Die Stadt hat dafür einen überdachten trockenen Platz in der Stadtpassage zur Verfügung gestellt. Die Idee dazu hatte die Traunsteinerin Brigitte Salaaoui vor eineinhalb Jahren. Um das Sortiment oder das Aufräumen kümmern sich die Ehrenamtlichen, die das Projekt von Brigitte Salaaoui unterstützen.

"Jeder von uns hat doch eine Menge Kleidungsstücke im Schrank, die noch gut und schön sind, die man aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr anzieht, weil sie zum Beispiel zu klein geworden sind. Und das wäre die Idee, dass sich jemand anders über diese Kleidungsstücke freut und sie tatsächlich benutzt", sagt die Initiatorin.

Resonanz wird immer größer

Der Kleiderständer wird inzwischen tatsächlich von vielen gesehen und durchstöbert: Menschen jeden Alters aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten nehmen nicht nur Kleidung mit, sondern hängen im Gegenzug auch welche auf. Auch Schuhe können unter den Ständer gestellt werden.

Kleidung passend zur Jahreszeit

Gerade der öffentliche Raum in der Stadtpassage würde die Hemmschwelle reduzieren, sagt Initiatorin Brigitte Salaaoui. Wichtig ist der Traunsteinerin allerdings, dass saisonal passende Sachen auf den Kleiderständer gehängt werden. Zurzeit sollen es warme Wintersachen sein, wie Pullover oder Mäntel. Unterwäsche oder Socken sollen nicht gebracht werden.

Öffentliche Kleiderständer überall denkbar

Brigitte Salaaoui ist überzeugt davon, dass ihre Idee in jeder Kommune, egal ob in der Stadt oder am Land, funktionieren kann – vorausgesetzt: Es finden sich engagierte Mitstreiter und Mitstreiterinnen, die den Kleiderständer betreuen.

Stöbern bis Ende Dezember möglich

Am öffentlichen Kleiderständer kann noch bis Ende Dezember rund um die Uhr Kleidung aufgehängt und kostenlos mitgenommen werden. Dann wird erst einmal einige Wochen Pause gemacht, bevor dann wieder im Frühjahr luftige Kleidung zum Mitnehmen angeboten wird.