Für Gäste aus diesen Gebieten gilt eine Testpflicht in Bayern

Reisende aus bestimmten deutschen Gebieten mit hohen Corona-Zahlen dürfen ab sofort nur noch in einem Hotel oder einer Pension in Bayern übernachten, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Das am Mittwoch angekündigte Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Hotspots in anderen Bundesländern ist seit heute in Kraft.

Auf der Liste mit sieben "Inländischen Risikogebieten", die das bayerische Gesundheitsministerium veröffentlichte, stehen die Städte Hamm, Remscheid und Bremen sowie die Berliner Bezirke Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Friedrichshain-Kreuzberg. Das Beherbergungsverbot für Gäste ohne Test aus diesen Gebieten gilt vorerst bis 14. Oktober.

Söder: "Es geht um Sicherheit"

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte diese Testpflicht am Mittwochnachmittag mit Blick auf die Herbstferien in mehreren Bundesländern angekündigt. Kurz darauf wurde bekannt, dass sich die Staatskanzleichefs der Bundesländer mehrheitlich auf ein solches Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Risikogebieten, die keinen negativen Corona-Test vorweisen können, verständigt haben. Mehrere Länder behielten sich allerdings ein eigenes Vorgehen vor.

Im ZDF-"Morgenmagazin" verteidigte Söder heute die bayerische Regelung. Es sei sinnvoll, als "Vorsichtsmaßnahme für alle" Infizierten oder Gästen ohne Test einen Urlaub zu verwehren. Es gehe um Sicherheit für alle Gäste, aber auch "für die Aufrechterhaltung von Gastronomie" und Hotelerie. "Wer mit einem negativen Test anreist, der kann einen Urlaub genießen."

Hotel- und Gaststättenverband kritisiert Staatsregierung

Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband zeigte sich verärgert über kurzfristige Ankündigung und Umsetzung des Beherbergungsverbots im Freistaat, das binnen weniger Stunden in Kraft getreten sei. "Diese Kurzfristigkeit macht uns große Sorgen", sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert am Mittwochabend im "Rundschau Magazin" im BR Fernsehen. "Da brauchen wir einfach mehr Planbarkeit, mehr Berechenbarkeit. Denn die Betriebe und auch die Gäste müssen sich einfach auf neue Regeln auch einstellen können."

Das Beherbergungsverbot führt laut Geppert bei vielen Menschen zu Verunsicherung, "und Tourismus lebt von Planbarkeit". Schon am Mittwoch hätten Hotels die Auswirkungen zu spüren bekommen, es habe Stornierungswellen gegeben. "Das trifft die gebeutelte Branche doch besonders, der Überlebenskampf ist noch nicht beendet." Verunsicherung sei Gift für die Branche.

Nach Gerichtsentscheidung: Rechtsgrundlage angepasst

Ende Juli hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das damals gültige Beherbergungsverbot des Freistaats für Gäste aus Corona-Hotspots in anderen Bundesländern gekippt. Nach Einschätzung der Richter war die strikte bayerische Regelung nicht verhältnismäßig.

Ein Sprecher der Staatskanzlei sagte am Mittwoch auf BR-Nachfrage, der Freistaat habe die Rechtsgrundlage mittlerweile angepasst: Die vom Verwaltungsgerichtshof monierten Aspekte seien in der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Freistaats berücksichtigt.