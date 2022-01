Für friedliches Miteinander: Parteiübergreifende Demo in Hof

In der Hofer Innenstadt findet am Dienstag eine Demonstration für Zusammenhalt und Solidarität in Zeiten der Pandemie statt. Organisiert wird die Kundgebung parteiübergreifend und "aus der Zivilgesellschaft heraus", heißt es in der Mitteilung, die im Namen von Vertretern vierer politischer Parteien herausgegeben wurde.

Demo am Dienstag: "Hof steht zusammen"

Die Kundgebung soll ab 18.00 Uhr am Kugelbrunnen in Hof stattfinden: ohne Banner, Flaggen und Transparente politischer Parteien, dafür mit FFP2-Masken und Abstandsregeln. Im Rahmen der Veranstaltung soll gezeigt werden, dass Hof in der Pandemie zusammenstehe. Außerdem möchten die Initiatoren ein Zeichen der Solidarität an Krankenhaus- und Pflegepersonal, Menschen die vor einer ungewissen beruflichen Zukunft stehen und durch die Pandemie besonders Gefährdete setzen. Es solle ein friedliches Miteinander in einer freiheitlichen Demokratie sein.

Montagsdemonstranten sollen "sich Gedanken machen"

Darüber hinaus zeigen die Organisatoren der Kundgebung zum Teil Verständnis für Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den unangemeldeten Montagsdemonstrationen. Es sei das gute Recht der Menschen, in der aktuellen Situation Ängste und Sorgen zu haben. Dennoch würde das parteiübergreifende Bündnis diese Montagsdemo-Teilnehmer dazu aufrufen, "sich Gedanken zu machen, mit wem man Seite an Seite demonstriert." Versandt wurde die Erklärung im Namen von Vertretern der Hofer SPD, der Freien Aktiven Bürger Hof, der Grünen und der Piratenpartei.