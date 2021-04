Für Frieden und Abrüstung: Ostermärsche mit Maske und Abstand

München: 60. Jahrestag der Ostermärsche

"Abrüsten statt Aufrüsten", so lautet das Motto in diesem Jahr beim Ostermarsch in München. Schon am Vormittag hatten sich rund 150 Teilnehmer aus der Friedensbewegung am Geschwister-Scholl-Platz an der Ludwig-Maximilians-Universität versammelt. Wegen Corona kontrollierte die Polizei die Abstands- und Hygienevorschriften .

Wichtigstes Anliegen der Friedensaktivisten: Deutschland soll atomwaffenfrei werden. Eine Forderung seit Beginn der Ostermärsche in der Stadt vor 60 Jahren. Damals, Anfang der 1960er-Jahre, hatte die CDU-Regierung unter Kanzler Konrad Adenauer gerade die deutsche Wiederbewaffnung durchgesetzt – gegen breiten Widerstand in der Bevölkerung. 1961 fand der erste Ostermarsch in München statt. Organisiert wurde er von der "Internationale der Kriegsdienstgegner", zu der auch der damals 22-jährige Claus Schreer gehörte. Er hatte als einer der ersten jungen Männer im Nachkriegsdeutschland den Wehrdienst verweigert, heute ist er einer der bekanntesten Münchner Friedensaktivisten.

Damals wie heute fand die Abschlusskundgebung des Münchner Ostermarschs auf dem Königsplatz statt. Dabei waren heute nach Polizeiangaben rund 250 Menschen. Die Veranstalter sprachen von 1.000 Teilnehmern. Zu nennenswerten Polizeieinsätzen sei es nicht gekommen, so die Einsatzleitung.